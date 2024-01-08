以巴衝突｜加沙9歲小記者吸引64萬粉絲　盼世界關注當地處境

以巴戰事持續，期間不少新聞工作者遇難。但在如此惡劣環境中，卻有名小記者只有9歲，她在逃難過程中利用母親的手機，拍攝過程、環境及周邊遇到的人，在Instagram上吸引全球64萬網民關注。她表示，希望世界關注加沙人民的處境，能為同胞帶來積極改變。



該名9歲巴勒斯坦籍女孩名為Lama Abu Jamou，她與家人先逃到加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），接著又逃到靠近埃及邊界的拉法（Rafah）。她走在滿目瘡痍的街上，透露採訪當地兒童及平民，反映他們每天面臨的困境，包括極為有限的食物、醫療和生活必需品，以及可能隨時死亡的風險。

加沙再有兩記者遇難

這位戰地小記者獲不少媒體報道，其Instagram上也有不少與戰地記者的合照，並曾採訪半島電視台（Al Jazeera）記者赫杜赫（Wael Al-Dahdouh）。他早前在一次直播中，獲告知家鄉遭以軍轟炸，妻女、媳婦和兩名孫兒喪生，令中東觀眾留下深刻印象。

不幸的是加沙衛生官員和當地記者工會稱，以色列1月7日對加沙南部拉法發動空襲，再造成兩名巴勒斯坦記者死亡，赫杜赫的兒子是死者之一。赫杜赫在送別兒子後重申，加沙的記者將繼續做好自己的工作。