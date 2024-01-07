以軍：加沙北部哈馬斯勢力已被瓦解

以色列軍方說，已經「瓦解」了哈馬斯在加沙地帶北部的指揮力量。



法新社報道，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）星期六（1月6日）告訴記者：「我們已經完成了對加沙地帶北部哈馬斯軍事框架的『瓦解』。」他說，巴勒斯坦武裝分子現在只是零星地在該地區活動，而且「沒有指揮官」。

哈加里稱，以軍「當前的重點是瓦解加沙地帶中部和南部的哈馬斯（勢力）」，這項任務需要時間。他說，以軍會「採用不同的方式」，但並未作詳細說明。

他強調「加沙地帶中部的難民營擁擠不堪，充滿了恐怖分子」；在加沙南部，汗尤尼斯（Khan Younis）的大型城市景觀之下潛藏着複雜的地下隧道網絡。在這樣的情況下，以軍完成任務「需要時間」。

以色列稱，哈馬斯10月7日越境突襲以色列，造成約1140人死亡，其中大多是平民。以軍隨即展開反擊，並持續推進在哈馬斯控制的加沙地帶的軍事行動。這場衝突至今已持續三個月，加沙方面的衛生部稱，以色列襲擊已造成至少2萬2722人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

據以色列稱，哈馬斯10月7日還劫持了約250名人質，其中132人目前仍未獲釋。

法新社報道稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在星期六早些時候表明，他的政府已指示軍隊「消滅哈馬斯」、歸還所有人質，並確保加沙「永遠不再對以色列構成威脅」。

內坦亞胡在一份聲明中說：「在我們實現所有目標之前，戰爭決不能停止。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

