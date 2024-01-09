以巴衝突｜阿巴斯與塞西會晤　雙方反對將巴勒斯坦人逐離現時土地

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）到訪埃及開羅，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）會面時重申，政治解決該地區問題的唯一辦法，是結束以色列對巴勒斯坦國土地的佔領。兩國領導人也稱，拒絕以任何形式將巴勒斯坦人趕出其土地的企圖。



阿巴斯與塞西會面時，通報了當前局勢及加沙走廊的最新情況。他強調，必須與各方合作，確保以色列停止打壓各地巴勒斯坦人，特別是對加沙的侵略。

阿巴斯也重申，強烈反對以色列強迫巴勒斯坦人離開加沙、約旦河西岸或耶路撒冷。另外，他恭賀塞西最近在總統選舉中勝出及連任。

埃及總統府發聲明表示，兩國領導人強調，必須採取一切措施支持巴勒斯坦民族權力機構發揮作用。雙方又認為，巴勒斯坦問題需要國際社會承擔起歷史、政治和人道主義責任，才能實現公正全面的解決，包括建立以東耶路撒冷為首都、以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國。

據加沙衛生部門8日公布，自2023年10月7日以來，加沙已超過2.3萬名巴勒斯坦人死亡、逾5.8萬人受傷。外媒指出，加沙地帶總人口約230萬，新一輪衝突爆發以來，已累計有1%死亡，即每100人就至少有1人被殺。