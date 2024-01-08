多國領袖晤布林肯　堅拒助以佔加沙重建　真主黨指揮官被殺添煩亂

以色列在打擊哈馬斯方面雖有調整戰術迹象，但它與區內挺巴勢力衝突正在劇化。黎巴嫩真主黨指揮官塔維爾（Wissam al-Tawil）8日在以色列襲擊中被殺。事發之際，正值美國務卿布林肯（Antony Blinken）的中東之行來到第二天。



面對這場外溢風險加大的以巴戰爭，他在此行試圖緩和緊張局勢。

俄衛網8日引述《華爾街日報》援引未具名美國官員的話報道，他正在與阿拉伯國家和土耳其領導人討論以色列在加沙結束軍事行動後將如何治理加沙的問題。

據報道，布林肯或會在1月9日與包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在內的以色列官員提出一些涉及加沙地帶未來治理的想法，然後10日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。

這位美官稱，沙特阿拉伯和其他阿拉伯國家可能會支持加沙地帶的重建，但如加沙被以色列佔領，可能不會參與重建。

圖為2024年1月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問卡塔爾多哈，將前往與該國首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。（REUTERS via Pool）

他8日在阿布扎比與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面時，兩人討論防止爭擴大的努力，並解決加沙的人道主義需求議題。布林肯強調，美國將繼續致力於建立一個獨立的巴勒斯坦國。

布林肯7日訪問約旦時，與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）會面。阿卜杜拉二世警告美國不要在以色列對加沙的戰爭中「共謀」。國王稱「在我們努力實現和平之前，每個人都必須承認加沙所發生的暴行」。他在社交媒體X的後續帖文中補充道，「屈服於現實就達到了共謀的地步。」

國王在會面中促美國推動加沙停火，以及應結束巴人的人道主義危機。

以巴衝突：圖為2024年1月7日，在約旦國旗前方就座的約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，左五）與約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein，左六）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，左四）會面。（Royal Hashemite Court/Handout via Reuters）

布林肯1月7日展開5天中東之行，他7日在卡塔爾首都多哈出席記者會時警告，以巴新一輪衝突很容易擴散，如沒有協調一致的和平努力，加沙地帶衝突可能會蔓延到整個中東地區。

布林肯此前與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面時重申，美國反對強迫巴勒斯坦平民離開加沙，又指將再次敦促以色列減少傷害加沙平民。