美國防長失蹤疑問多　團隊零溝通？中東作戰指令誰下達？

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）失蹤數日，後才知在沒有通知白宮下因病住院，引起軒然大波。總統拜登（Joe Biden）表示無意解僱奧斯汀，但事情仍未結束，美國政治新聞網站Politico發表文章，點出事件中三個重要問題。



Politico在1月8日發表文，點出奧斯汀失蹤事件的三個重要問題：第一是無法解釋的空白。奧斯汀聲稱在1月1日住院，聯合參謀首席參謀長聯席會議主席的布朗（Charles Quinton Brown Jr.）在2日就得知奧斯汀的情況，但奧斯汀的幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）直到4日才告知副國防部長希克斯（Kathleen Hicks）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

拜登是在4日才得悉事件，由奧斯汀住院翌日起計算有兩天的空白，為何會出現如此的狀況？

圖為2022年3月，美國防部五角大樓。（Reuters）

如此引出第二個問題，奧斯汀團隊的運作方式。如果布朗和馬格薩門早已得悉奧斯汀住院，為何沒有人在這兩天告知其他人？

國防部發言人指出，馬格薩門無法進行通知是因為她生病，儘管她的病情獲多名官員確認，那她還有副手和其他團隊成員可以負責。且馬格薩門在國防部以「全天候工作」聞名，無時無刻都會回覆電子郵件。如果她真的生病到無法工作，至少奧斯汀的高級軍事助手或副幕僚長可以給某人發個短信。

這一切讓人不安，因為副防長希克斯在波多黎各度假期間曾間歇性地履行防長職責，直到奧斯汀住院3天，即1月4日她才知道自己為什麼要履行這些職責。

美國防副部長希克斯（左）與國防部長奧斯汀（右）。（希克斯Twitter@DepSecDef）

第三個問題，是在這空白期間中，希克斯下達了多少命令？美國在1月4日於伊拉克擊殺了親伊朗民兵組織領袖。國防部稱這行動在2023年12月已獲得授權，而希克斯在那段時間偶爾履行國防部長的職責。

因此在那次攻擊行動中，希克斯是否是實際上的國防部長？她是否對行動作出了最後批准？如果該地區對美軍進行重大報復，她是否需要在波多黎各的海灘上下達命令？

這些問題都需要進一步釐清，以了解究竟出了什麼問題。