巴基斯坦最高法院裁決為謝里夫開路　可第四次競選總理

巴基斯坦最高法院取消對刑事定罪者參加選舉的終身禁令，為前總理謝里夫（Nawaz Sharif）第四次競選總理掃除障礙。



綜合新華社和路透社報道，巴基斯坦最高法院1月8日發公告說，最高法院以首席大法官伊薩（Qazi Faez Isa）為首的7名法官聽取有關上訴書後，以六比一的裁決推翻2018年最高法院的裁決，申明《2023年選舉法（修正案）》的有效性，確認公民被取消參選議員資格的期限應為5年。

2023年6月，代行巴基斯坦總統職權的參議院主席桑吉拉尼（Sadiq Sanjrani）批准由國民議會通過，並報請總統批准的《2023年選舉法（修正案）》，這項法案將公民被取消參選議員資格的期限由終身改為5年。

圖為巴基斯坦前總理伊姆蘭汗於2023年3月17日在巴基斯坦拉合爾接受路透社採訪。（Reuters）

此次最高法院作出裁決，是由曾被法院裁決終身取消參選資格的兩名公民向最高法院提起上訴引起的。根據8日的裁決，包括謝里夫在內的政治人士將有資格申請參選下屆巴基斯坦國民議會議員。

曾3度出任巴基斯坦總理的謝里夫，2018年因兩宗貪腐案定罪被判刑14年。他後來到倫敦接受治療，沒有返回巴基斯坦。自我流放4年後，謝里夫於2023年10月高調回國，準備東山再起。

謝里夫的主要對手、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2023年8月因貪腐被判處3年監禁。獲保釋後，又被指控涉嫌泄露國家機密而再次被拘留。

巴基斯坦選舉委員會於2023年12月15日公布全國大選時間表，大選2024年2月8日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

