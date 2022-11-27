巴基斯坦前總理：正義運動黨將退出所有地方議會

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）11月3日遭遇槍擊事件受傷後，26日在拉瓦爾品第（Rawalpindi）集會上首度公開露面，並向數萬名支持者發表講話。

半島電視台（Al Jazeera）27日報道，伊姆蘭汗26日在會場上向支持者發表演說，宣布所屬政黨巴基斯坦正義運動黨（PTI）將退出所有地方議會，以推動政府提前舉行選舉。

電視台記者稱，伊姆蘭汗宣布PTI退出旁遮普省（Punjab）及開伯爾-普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）目的是向政府施壓，令其提前舉行大選。伊姆蘭汗自4月在國會不信任投票中遭罷黜後，一直希望國家提早大選。

26日現場近30,000人聚集，有人揮動旗幟以及舉起標語牌。

內政部長早前警告，或有歹徒會伺機傷害伊姆蘭汗，或導致支持者還撃釀成暴力衝突。當局封鎖附近道路，部署數千名警察維持秩序。

因擔心造成混亂，伊姆蘭汗取消原定前往首都伊斯蘭堡（Islamabad）的遊行，只在拉瓦爾品第舉行集會。他表明不前往伊斯蘭堡的理由是不希望集會演變成暴力衝突，稱不符合正面臨經濟危機的巴基斯坦利益。

他重申對現任政府的指控，斥責權貴腐敗，將自己驅趕下台，又指總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）與軍方成員策劃3日的暗殺行動。但他未有提供證據支持有關說法。