英媒指台灣大選不能主導台海局勢　美媒關注各黨兩岸問題取態

台灣大選1月13日舉行，台海局勢是地緣政治的焦點之一，為世界矚目。各國媒體都為台灣大選解說，以下是來自英文兩個媒體的社論，英國《衛報》描述着今天大選的狀況，特別提到民進黨不一定最選民最滿意的選擇，但即使賴清德勝出，也不一定能主導台海局勢發展。



英國《衛報》：

台灣大選不能主導台海局勢，美國大選才是

就像世界各地許多選民一樣，台灣選民會把經濟放在首要議程。對許多選民來說，他們對民進黨最大的不滿是低工資、高房價和糟糕的公共服務，但相對賴清德選民對其他選擇更不看好。侯友宜和柯文哲曾試圖達成協議，但最終陷入令人尷尬的爭吵而分手。

北京已明確表明，若民進黨繼續勝出他們會懲罰台灣，可能是限制兩岸貿易或加大軍事行動。而國民黨勝出北京可能會給予一些鬆綁，但北京要掌握台灣未來的決心不會減弱。

事實上，不論台灣的下任總統是誰，他都無法主導局勢的發展，而只能對其作出回應。因為主導台海局勢，更大程度是看中國的內政、軍事實力以及與華盛頓的關係。而選民亦知道，與2024年的美國總統競選相比，台灣選舉在地緣政治上的影響相對較小。

圖為1月3日，民進黨候選人賴清德在台北出席拉票活動。（Reuters）

美國《華爾街日報》：

台海問題是焦點，但各政黨對待兩岸問題差異不大

台灣海峽已成為世界地緣戰略的爭議焦點之一，兩岸的問題已經壓倒了經濟通脹，成為競選活動的焦點。

台灣的政黨之間存在重要差異，但不應該誇大這些差距。民進黨的領先者賴清德承諾繼續捍衛台灣民主自治；國民黨候選人侯友宜，承諾採取傾向與北京和解的方法，但同樣強調不追求與大陸的統一政策。第三名候選人柯文哲也持有相同觀點，他表示可以通過更有技巧的方法，實現國內治理和良好的兩岸關係。

三人共同的主題是希望保護他們的民主，他們目睹了香港的命運，因此他們明白其中的利害關係。北京對香港的鎮壓證明了「一國兩制」實際上意味結束民主。

因此，賴清德的政策並無冒犯中國，即使選民選出賴清德，也不代表是台灣人認同對中國的挑釁，台灣人會把台海爆發戰爭的問題歸咎於中國，他們在前往投票站的路上都明白這一點。