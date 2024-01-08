中國再制裁五家美國軍工企業　分析：對美國未停止武裝台灣表不滿

中國外交部星期天（1月7日）宣佈制裁五家美國軍工企業，反制美國去年底批准向台灣出售總額約3億美元軍備。受訪學者分析，中國國家主席習近平在三藩巿會晤上已明確要求美國停止武裝台灣，北京此次升級制裁力度是表達對美國未調整政策的不滿。



中國外交部星期日以發言人答記者問的形式發表聲明，宣佈制裁五家美國軍工企業，包括貝宜陸上和武器系統公司 （BAE Systems Land and Armaments）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operations）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司，以及Data Link Solutions公司。

制裁措施包括凍結這些企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國組織、個人與它們進行交易、合作等。

中國外交部星期日（1月7日）宣佈，制裁五家美國軍工企業，其中包括貝宜（Bae Systems）陸上和武器系統公司。（Reuters）

這是北京去年9月宣佈制裁洛歇馬丁（Lockheed Martin）和諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）這兩家美國軍工巨頭後，再度根據《反外國制裁法》反制參與美國對台售武的美企。

美國國務院去年12月15日宣佈，批准向台灣出售總額約3億美元軍備，維護戰術訊息系統。這是美國去年第五次對台軍售，也是美國總統拜登（Joe Biden）2021年上任以來第12次對台軍售。

中國外交部星期日批評美國對台出售武器，嚴重破壞台海和平穩定，敦促美國停止武裝台灣，否則必將遭到北京堅決有力回擊。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤接受《聯合早報》採訪時分析，制裁美國軍工企業已成為北京應對美對台軍售的新常態，旨在發出警示。此次被制裁的美國軍工企業數量更多，可被解讀為是北京對美釋放反制措施越來越強硬的信號。

習拜會：習近平去年11月在三藩巿會晤上明確要求美國停止武裝台灣，但美國並未調整對台軍售規模。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江受訪時則研判，習近平在三藩巿會晤上明確要求美國停止武裝台灣，但美國並未調整對台軍售規模，北京因此擴大制裁範圍，加大反制力度，向美國釋放更強烈的反對信號。

李明江分析，中國之前已數次制裁美國軍工企業，但美國在數量和質量上並未減少對台軍售，表明北京的制裁行為未有明顯效果，象徵意義大於實質。

祁冬濤也認為，北京最新一輪反制措施效果有限，原因是美國軍工企業在華業務原本就非常有限。

中美開年在台海、南中國海軍事關係持續緊張。美國《動力》（The Drive）網引述美國商業衛星公司星球實驗室1月1日拍攝的衛星圖像，顯示解放軍在新疆西南塔克拉瑪干沙漠的靶場，出現一座去年11月開始建設、完全模仿美國最新航空母艦福特號建造的模型。

中國外長王毅星期五（1月5日）在北京出席紀念中美建交45周年招待會致辭時則警告美國，搞脱鈎封堵，必然得不償失，反噬自身。

受訪學者研判，中國軍方在靶場建設福特號模型，表明可能正在為台海軍事衝突做最壞打算。祁冬濤指出，此舉不僅是威懾美國，也在對外發出北京正在針對美軍進行排練的訊息。

中國外長王毅1月5日在北京出席紀念中美建交45周年招待會致辭時則警告美國，搞脱鈎封堵，必然得不償失，反噬自身。（Pool via REUTERS）

李明江分析，中國希望掌握讓美國航母戰鬥群受到重大損失的能力，通過區域拒止的戰略在西太平洋阻止美國介入。

另一方面，受訪學者也認為，北京近期並未通過規劃或政策手段，刻意影響台灣選舉。

祁冬濤認為，北京近期釋放軍事信號，旨在施壓民進黨總統候選人賴清德，但操作上比以往更謹慎克制，希望避免刺激台灣選民併產生反效果。中美關係目前趨向緩和，北京也不希望在台海搞很大動作，逼得美國不得不站出來支持台灣。

他判斷：「如果賴清德真的上台，大陸肯定會有動作，但不會太激烈，不會超過（美國眾議院前議長）佩洛西訪台以後那次軍演。」