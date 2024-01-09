美國防長瞞入院捱轟：共和黨人彈劾　國防部道歉　白宮堅拒炒人

美國防部官員1月8日透露，現年70歲的美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經從深切治療病房（ICU）轉入「更為私密」的病房。但其隱瞞入院所造成的風波仍在繼續。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：楊蓉



《國會山報》8日報道，來自蒙大拿州（Montana）的強硬派共和黨眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）計劃對奧斯汀提出彈劾決議，前總統特朗普（Donald Trump）、眾議院共和黨會議主席斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）等知名共和黨人也喊話奧斯汀下台。

美國防部則表示奧斯汀無意請辭，白宮也稱總統拜登（Joe Biden）並不尋求罷免他。美國新聞網站Axios於8日報道，目前為止，還沒有民主黨人要求奧斯汀辭職。但有來自包括黨內高層的聲音提出尖銳批評，敦促國防部提高訊息透明度。

據報道，羅森代爾8日接受採訪時表示，他在9日眾議院結束假期休會後提出彈劾條款。「這真的真的很可怕……當國防部長『失蹤』時，就會使其他所有事情、國家面臨的所有威脅、目前世界上正在發生的所有衝突變得更加複雜。這很成問題。」他在一份聲明中寫道。

除未能及時向白宮和國會披露其住院數日一事以外，羅森代爾對奧斯汀的聲討還追溯到2021年美軍撤離阿富汗，並再度炒作所謂「中國高空偵察氣球」事件，稱奧斯汀對這些事情的處理「一次又一次地違反他的就職誓言」，「故意將美國人民置於危險之中，並損害我們的國家安全」。

圖為2023年12月19日，美國防部長奧斯汀與駐紮卡塔爾多哈烏代德空軍基地的軍人交談。（美國防部長公共事務辦公室 via Reuters）

羅森代爾8日拒絕透露誰將與他共同提起彈劾。不過，報道指出，羅森代爾並不是唯一一位呼籲奧斯汀下台的眾議院共和黨人。

美國眾議院共和黨第四號人物、眾議院共和黨會議主席、眾議院軍事委員會資深成員斯蒂芬尼克早些時候表示，在美國介入多宗全球衝突之際，奧斯汀無故「缺崗」削弱對軍方的信任。「必須從奧斯汀部長和那些為他撒謊的人立即辭職開始，全面追究責任，國會也必須對這危險的失職行為展開調查。」

同為眾議院軍事委員會資深成員的共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）也對Axios說，奧斯汀「從第一天起就是個災難，應該被撤換」。在國會外，前聯合國大使黑利（Nikki Haley）8日晚上更直接呼籲就奧斯汀一事讓拜登下台。

斯蒂芬尼克和班克斯都是特朗普的堅定盟友。在斯蒂芬尼克呼籲奧斯汀辭職之前，特朗普8日在其自創的社交平台Truth Social上發文稱，奧斯汀應該因「不當職業行為和玩忽職守」而被解職，「他已經失蹤一週，沒有人知道他在哪裏，或者可能在哪裏，包括他的老闆：狡詐的拜登」。

2023年10月26日，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）主持記者會。（Reuters）

白宮不理睬：不會解職

英媒8日報道，白宮方面則對要求奧斯汀辭職的呼聲不予理睬，並試圖平息這場愈來愈大的騷動。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）8日表示：「除讓國防部長奧斯汀留任並繼續發揮他一直以來的領導作用之外，沒有任何其他計劃。」他補充，拜登的首要關注點是奧斯汀的健康和康復，「他期待着他盡快回到美國防部」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）分析稱，白宮方面正將此事淡化為程序錯誤，而不是整個軍方指揮系統中更嚴重的失誤。「如果在流程和程序方面需要做出一些改變，我們會這樣做。」報道援引柯比說。

路透社和美國《政治報》（Politico）同日引述美方官員的話報道稱，拜登不會考慮解僱奧斯汀。據《政治報》網站，一名美國高級政府官員表示，即使奧斯汀主動提出辭職，拜登也不會接受。

另一方面，五角大樓也宣布，奧斯汀沒有任何計劃離任。美國防部發言人、空軍少將賴德（Patrick Ryder）8日在例行新聞發布會上對記者說，奧斯汀「將繼續專注於履行國防部長的職責，保衛我們的國家」。

美國廣播公司（ABC）此前曾披露，拜登對沒有第一時間得知奧斯汀住院治療的消息而感到震怒。《政治報》網站和Axios網站8日則指出，拜登重視內閣人員的連續性，有時甚至到「固執」的地步，如果外界要求他做出人事變動，反而會激怒他，讓他更不可能對奧斯汀採取行動。

2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪以色列，並與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

民主黨也擔憂：絕不能再發生

不過，即使是拜登在國會山的一些最親密的盟友也對五角大樓保密奧斯汀的健康問題感到震驚。

美國國會參議院軍事委員會民主黨主席里德（Jack Reed）8日在一份聲明中說：「我仍然擔心，在部長接受醫療護理期間，重要的指揮系統和通知程序沒有得到遵守。」

里德指出，五角大樓必須更加坦誠地披露事實，自己也將密切跟蹤事態發展。奧斯汀6日發表聲明致歉，宣布為此事「承擔全部責任」，但里德強調，「這是一宗嚴重事件，五角大樓需要保持透明度和問責制，這種缺乏披露的情況絕不能再次發生」。

此外，眾議院軍事委員會民主黨領袖亞當・史密斯（Adam Smith）和共和黨領袖邁克・羅傑斯（Mike Rogers）也共同發聲明，表達擔憂。「有幾個問題仍未得到解答，包括醫療程序和由此引發的併發症是什麼、防長目前的健康狀況如何、如何以及何時下放防長職責，以及延遲通知總統和國會的原因是什麼。」

「透明度至關重要，」這份兩黨共同聲明寫道， 「奧斯汀部長必須盡快提供有關他的健康狀況和過去一週決策過程的更多細節。」

維珍尼亞州（Virginia）民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）也批評奧斯汀的行為。他表示，現在判斷奧斯汀是否應該辭職「還為時過早」，但「一旦他出院並康復，他就需要做出一些解釋……考慮到世界各地正在發生的事情，對於最高級別的內閣職責之一來說，這種情況是不能接受的」。

五角大樓發言人道歉：將汲取教訓

ABC稱，針對愈演愈烈的「隱瞞入院」風波，美國防部新聞秘書兼發言人賴德8日在例行發布會上致歉。

據賴德說，奧斯汀2023年12月22日接受手術，翌日返家。到2024年1月1日，又因手術併發症引起的身體劇痛被送入深切治療部（ICU）。「由於醫療需要，他（奧斯汀）被安置在ICU，以確保能立即就診。但後來一直留在那裏，部份原因是出於醫院空間和私隱方面的考慮。」

按照五角大樓的說法及美媒梳理，美軍參謀長聯席會議主席查爾斯．布朗（Charles Q. Brown）2日知悉奧斯汀入院，同日，一些五角大樓官員被告知奧斯汀休假一週；4日，奧斯汀的幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）向美國副防長和總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）發出相關通知，沙利文同日向拜登報告。國會和軍方高層直到5日才被告知奧斯汀入院的消息。

賴德8日解釋稱，他本人和馬格薩門1月2日就得知奧斯汀住院的消息，但當天恰好馬格薩門感染流感，導致通知延遲。

一度代行國防部長職權的副防長希克斯（Kathleen Hicks）在奧斯汀住院前就前往波多黎各度假，並在不知情的情況下在那裏為奧斯汀「頂班」。賴德表示，希克斯4日獲知奧斯汀住院，隨後便與馬格薩門共同制定一項通知白宮和國會以及發表新聞聲明的計劃，聲明最終於5日發布。

賴德8日對五角大樓記者團說：「我認識到，我應該努力了解更多情況，並要求更早地公開承認。因此，我要向大家道歉，並保證從這次經歷中汲取教訓。我將盡我所能達到你們對我們的要求。」

目前，奧斯汀已轉出ICU，並恢復全部工作。賴德稱，他正充分利用所需的通訊手段，並繼續關注五角大樓在世界各地的每日行動。賴德補充，奧斯汀仍「感到不適」，但對其康復的預測良好，他在醫院裏一個更私密的地方休養，出院日期尚未確定。

然而，路透社指出，關於奧斯汀此次入院，懸而未決的問題不勝枚舉，包括奧斯汀究竟因為什麼手術接受治療，他是否曾經昏迷，以及他是否違反向白宮或國會通報的任何法律。五角大樓沒有透露他的預後情況，也沒有明確表示這兩次入院是否是唯一沒有公開的住院情況。

奧斯汀既是拜登內閣最關鍵的成員之一，也是軍方的文職領導人，這使其成為美國家安全機構中最重要的角色之一。路透社稱，奧斯汀在美國軍方指揮系統中的地位僅次於拜登，他的職責要求他能夠隨時應對任何國家安全危機，這包括在發生核襲擊時始終做好與其他官員進行安全通訊的準備，而這在ICU病床上很難做到。