以色列傳提議加強監督加沙「費城走廊」　遭埃及拒絕

三名埃及安全消息人士說，埃及拒絕了以色列提出的加強對埃及與加沙的邊境緩衝區監督的提議，並稱在制定戰後安排之前優先考慮促成停火。



路透社報道，加沙與埃及邊界的狹長地帶「費城走廊」全長14公里，2007年開始被哈馬斯控制。上個月末，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言奪回費城走廊的控制權。

埃及消息人士稱，以色列已就保護費城走廊的安全與埃及進行接觸，這是以色列防止未來襲擊計劃的一部分。

埃及媒體《開羅新聞》星期一（1月8日）引述匿名消息人士的話稱，最近有關埃及和以色列計劃在費城走廊進行合作的報道是錯誤的。

埃及國家信息局局長沒有回應置評請求。

埃及消息人士稱，以色列官員在目前的停火談判中沒有討論對走廊的控制，而是要求參與該地區的監測，包括分享以色列將採購的新監測技術的使用。

消息人士稱，埃及談判代表拒絕了這一想法，但埃及加強了邊境一側的實體屏障，並補充說，埃及正在優先考慮達成新的停火協議，作為討論戰後加沙問題的必要基礎，包括確保走廊安全。

埃及外交部長舒凱里（Sameh Shoukry）星期二（9日）說，加沙的首要任務是停火、提供援助以及防止加沙人流離失所進入埃及。

埃及報紙《金字塔報》（Al-Ahram）的記者阿布胡爾（Ashraf Abouelhoul）說，以色列可以通過火力從遠處有效控制邊境緩衝區，而無需直接控制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

