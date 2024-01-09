拜登演講期間遭示威者打斷　台下高喊加沙停火

美國總統拜登（Joe Biden）1月8日在南卡羅來納州參與一場活動演講期間，有呼籲加沙停火的抗議者在場內叫喊，打斷拜登講話。



拜登在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）出席競選活動，他在一座教堂發表演講，稱白人至上主義是一種「毒藥」，撕裂國家。該教堂是一座黑人教堂，2015年一名白人槍手襲擊了這座教堂，造成9人死亡。

圖為1月8日，拜登在南卡羅來納州查爾斯頓一個教堂演講期間，遭示威者打斷。（Reuters）

就在拜登發表演講時，有抗議者打斷了拜登：「如果你真的關心在那裏失去的生命，那麼你應該尊重逝去的生命，並呼籲在巴勒斯坦停火。」其他抗議者跟着高呼，要求加沙立即停火。

拜登似乎未有感到錯愕，並試圖平息局，舉高雙手表示着「沒關係」。保安人員期後把6名抗議者帶離現場。現場視頻顯示，在抗議者被帶離後，現場的拜登支持者對拜登高喊「再當（總統）4年」。

拜登隨後表示，「我理解他們（抗議者）的熱情，我一直與以色列政府合作，盡我所能，讓他們減少在加沙的軍事行動並撤離加沙。」

以巴新一輪衝突爆發以來，美國多次否決安理會的停火決議草案，美國因支持以色列飽受詬病，拜登2023年11月的一場演講也一度被呼籲加沙停火的示威者打斷。