中美國防官員相隔4年首次在五角大樓會晤

美國防部1月9日表示，美中國防部官員在五角大樓舉行了2024年度的美中防務政策協調會談。這次是自2020年1月以來，中國防部官員首次訪問五角大樓。



美國防部聲明表示，負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）1月8日至9日在五角大樓會晤了中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超，舉行第17屆美國-中華人民共和國防務政策協調會談。

聲明表示，雙方討論了兩國的防務關係，蔡斯強調保持兩軍溝通渠道開放的重要性，以防止競爭偏離為衝突。蔡斯重申美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行與航行，還強調美國對印太和全球盟友承諾仍然是「鋼鐵般的」。

聲明指出，雙方討論了地區與全球安全議題，包括近日發生的中菲南海對峙：「有鑑於中國針對在南海合法運作的菲律賓船隻的騷擾，蔡斯強調了尊重國際法所保障的公海航行自由的重要性。」雙方還討論了俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭並對朝鮮最近的挑釁行為表示了關切。

蔡斯重申美國仍然致力於長期的一個中國政策，這是由《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證所指導，他還重申了海峽兩岸和平穩定的重要性。