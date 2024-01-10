不只富到流油　沙特宣布發現世界級金礦勢「富上加富」

沙特阿拉伯1月4日宣佈在麥加（Makkah）發現大量黃金礦床，價值可能高達50萬億美元。沙特本來就因石油和寶石成為中東巨富，這發現將可讓沙特「富上加富」。



沙特礦業公司（Ma'aden）指出，這座規模龐大的金礦坐落於曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）以南約100公里。隨機鑽探所採集的樣品顯示，每噸樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該地區存在高密度金礦。

圖為發現新礦床的曼蘇拉馬薩拉金礦。（Engineering & Mining Journal）

初步估計顯示，金礦長達125公里，黃金含量高達200多噸，價值高達50萬億美元。

沙特礦業公司聲明指出，這是公司自2022年啟動「綜合勘探計畫」後的第一個成果。在新發現的金礦開採後，沙特預計將迎來新一波黃金開採熱潮，並向市場提供更多黃金。

分散投資 避免過度依賴石油開採

沙特是今天最大石油出口國，近年沙特一直希望透過發展其他經濟，分散投資避免對石油開採過度依賴。然而礦業仍然是沙特的經濟支柱，因為這可以直接得到外國的投資，因此尋找其他礦床仍是其優先事項。

通常在發現一個礦床後，需要大約10到20年的時間，才能開始開採出適合提煉成金條的礦產。

沙特礦業公司行政總裁維爾（Robert Wil）表示，這次金礦的發現對沙特極其重要，而這也和他們2030年的遠景一致。世界黃金協會（WGC）亦指出，黃金開採可讓沙特經濟更多樣化，並為國內生產總值作出貢獻

沙特礦物資源部長阿爾霍拉耶夫（Bandar Alkhorayef）1月9日表示，沙特已經創建了總預算超過1.82億美元的礦產勘探獎勵計劃。阿爾霍拉耶夫示，他們將見證價值200億美元的交易簽署，這將推動研發、技術發展和其他增值的機會。