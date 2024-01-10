布林肯約旦河西岸晤阿巴斯　將提巴勒斯坦政府治理問題

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見領導巴勒斯坦自治政府的總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），預計雙方將討論巴勒斯坦自治政府改善治理等問題。



路透社報道，布林肯星期三（1月10日）在以色列佔領的約旦河西岸與阿巴斯會晤。隨行記者透露，布林肯穿過以色列檢查站，而後抵達約旦河西岸的拉馬拉市（Ramallah）。

布林肯此前在星期二（9日）晚間的記者會上說，他將與阿巴斯討論巴勒斯坦自治政府自我改革和改善治理的責任。這反映了美國政府的觀點，華盛頓希望現年88歲的阿巴斯對權力機構進行徹底改革，為治理戰後的加沙地帶做好準備。

據報道，巴勒斯坦自治政府在約旦河西岸部分地區行使有限的自治權，仍然是加沙和約旦河西岸巴勒斯坦統一政府的最大希望。10月以巴衝突爆發後，美國也一直呼籲推動巴勒斯坦建國。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023日1月10日會見巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（Reuters）

會見阿巴斯之前，布林肯剛剛在周二（9日）會見了以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），兩人討論了以巴衝突、地區緊張局勢和衝突後以巴未來等問題。

在記者會上，布林肯拒絕透露內塔尼亞胡和他的戰時內閣如何回應美方對建立巴勒斯坦國的呼籲，而是表明，以色列必須做出「艱難的決定、艱難的選擇」，才能利用區域一體化提供的機會。

布林肯還提到約旦西岸的定居者暴力問題，他說：「極端主義定居者施暴卻逍遙法外、擴建定居點、拆除（設施和建築）、驅逐（巴勒斯坦人），所有這些都使以色列實現持久和平與安全變得更加困難。」

另據法新社引述美國官員稱，布林肯與阿巴斯會談結束後，將飛往巴林訪問，並會見巴林國王哈馬德（Hamad bin Isa Al Khalifa）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

