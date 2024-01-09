布林肯：以色列可實現區域一體化　但須找出巴勒斯坦建國可行方式

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期二（1月9日）說，如果以色列能夠找到可行的建立巴勒斯坦國的方式，那麼他們仍可能被阿拉伯鄰國接受。



路透社報道，在與阿拉伯國家領導人會面後，布林肯說，戰後以色列能夠在美國斡旋下與阿聯酋、巴林和其他國家達成正常化協議後，努力實現區域一體化，但前提是建立一條通往巴勒斯坦國的「切實可行的道路」。

他告訴以色列外長卡茨（Israel Katz），「我知道你們多年來為在中東建立更大的互聯互通和一體化所做的努力，我認為那裏實際上存在真正的機會。」

「但我們必須度過這個非常具有挑戰性的時刻，並確保10月7日的襲擊事件永遠不會再次發生，努力建設一個截然不同、更加美好的未來。」

2024年1月8日，美國總統拜登到訪2015年發生槍擊案的查爾斯頓教堂舉行競選活動，現場一名抗議者要求加沙停火。（Reuters）

拜登聽到「立即停火」呼聲 以總統駁斥種族滅絕論

美國總統拜登（Joe Biden）星期一（8日）在訪問南卡羅來納州的一座教堂時告訴高喊「立即停火！」的抗議者，他一直在「悄悄」努力鼓勵以色列減輕襲擊並「大幅撤出加沙」。

南非12月29日向國際法院（ICJ）提起訴訟，指控以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕行動。聽證會定於星期四（11日）開始。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）星期二回應稱：「沒有什麼比法庭案件更殘暴和荒謬的了。」

赫爾佐格說，以色列將出現在國際法院，表明該國是根據國際人道法規定的最固有權利自衛，並補充說，以色列必須獲勝，「因為這是一場影響國際價值觀和自由世界價值觀的戰爭」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

