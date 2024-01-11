納吉布申請「皇家赦免」　馬來西亞料將決定

馬來西亞特赦委員會下星期開會，討論是否批准前首相納吉布（Najib Razak，當地稱納吉）的特赦申請。



新加坡亞洲新聞台（CNA）星期三（1月10日）報道，馬來西亞政府內部消息人士透露，特赦局曾在2023年12月的會議中討論納吉布的申請，但當時會議決定延至1月才繼續討論，因此，即將召開的特赦局會議很可能會有最終定案。

報道指出，以馬來西亞最高元首蘇丹阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）為首的特赦局將在1月的第三個星期，也就是他卸任前開會，審議和決定納吉布提出的特赦申請。

納吉布在2022年8月因挪用SRC公司4,200萬令吉（約7,077萬港元）資金案，被判監禁12年。同年9月，納吉布向國家元首提出特赦申請。巫統（UMNO）最高理事會則在2023年4月7日宣布，會為也是巫統前主席的納吉布向國家元首尋求全面特赦。

圖為2017年9月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在首都華盛頓白宮接見時任馬來西亞首相納吉布（Najib Razak）。（Getty Images）

馬來西亞聯邦特赦局成員包括總檢察長、聯邦直轄區部長及最多3名由國家元首委任的成員。首相安華（Anwar Ibrahim）2023年4月10日證實，他也是特赦委員會成員之一。

馬來西亞新聞網站「透視大馬」報道，安華預料不會出席來臨的特赦局會議，而將由負責掌管聯邦直轄區事務的首相署部長扎莉哈（Zaliha Mustafa）代表出席。

納吉布的首席代表律師沙菲（Mohamed Shafee，當地稱沙菲宜）受詢時則拒絕對此發表談話，以免尋求特赦過程變得複雜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

