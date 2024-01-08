中港台新馬五地青壯年價值觀調查　本港受訪者各項指標皆最悲觀

一項1月8日發布的調查顯示，無論是社會參與、推動力、執行力或是前瞻力，香港18歲至45歲的青壯年都是得分最低的群體。



這項調查由台灣《遠見雜誌》民意研究中心、新加坡《聯合早報》、馬來西亞《星洲日報》和香港浸會大學傳理學院新聞與社會研究所合作，在2023年11月至12月間進行，收到近6600份反饋。

圖為2024年亞洲青壯年價值觀調查圖表。（聯合早報）

這份大型網絡問卷橫跨中國大陸、香港、台灣、新加坡和馬來西亞。受訪者根據「社會參與」（Engagement）、「推動力」（Energy ）、「執行力」（Execution）和「前瞻力」（Expectation）四大（4E）指標，對多方面的能力和態度進行自我評量，調查統計出他們的「4E積極度」。

香港受訪者在社會參與方面的得分是53.3分，在推動力方面的得分是57.6分，在執行力方面的得分是59.6分，在前瞻力方面的得分是51.6分，這些得分都是自有相關數據以來最低。

在社會參與方面，得分最高的地區是台灣，有59.4分。台灣在推動力方面也是得分最高，有67.7分。新加坡青壯年則在執行力和前瞻力方面得分最高，皆超過66分。