德國鐵路工人今起罷工3天　國內交通大混亂

德國農民和鐵路工人齊齊罷工，全國交通大範圍癱瘓。



綜合外電報道，德國火車司機工會（GDL，暫譯）與公共鐵路營運商德國鐵路公司（Deutsche Bahn）的談判陷入僵局後，號召貨運和客運線路工人展開3天罷工。罷工行動會從星期三（1月10日）持續到星期五（12日）晚上。

GDL希望將輪班工人的每週工作時間從38小時減少到35小時，並保持現有工資水平。德國鐵路公司在工時提供彈性，卻拒絕在不減薪的情況下減少工時。

GDL的罷工行動導致數十萬人受到影響。德國鐵路公司警告稱，星期五晚上之前，鐵路服務將出現「大規模」中斷，公司鼓勵旅客在罷工期間避免或取消不必要外出。

德國火車司機工會（GDL，暫譯）2024年1月10日發動罷工，為期3天。圖為10日的柏林地鐵亞歷山大廣場（Alexanderplatz）站月台。（Reuters）

德國鐵路公司發言人說，受罷工影響，長途高速鐵路服務只有五分之一仍在運行，區域鐵路服務也「大幅減少」。

這名發言人稱，德國本星期的氣氛已經很緊張，交通條件也很困難，在這種情況下，這場罷工無疑為德國交通系統加重了負擔。

在GDL罷工之前，德國農民已經發起抗議活動，反對政府為削減支出而終止稅收減免。抗議活動已持續一週，本星期早些時候，示威農民的拖拉機和貨車車隊封鎖全國各地的公路。德國農民協會（DBV）的負責人誓言，要在星期三加強抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

