英國衛兵頂着30℃暑熱戴熊皮帽綵排　接連中暑倒地　威廉王子體諒

皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）已變成英國君主慶生儀式之一，今年的閱兵儀式6月17日舉行，將由查理斯三世親自主持。6月10日進行綵排，有超過1,400名內務部和皇家騎兵砲兵部隊的士兵參加，然而卻在過程中發生驚險的小插曲。至少有三名衛兵在綵排時因天氣炎熱而昏倒，就連參與綵排的威廉王子也在Twitter上發文為士兵們加油打氣。



酷熱天氣再配上厚厚的制服，衛兵也吃不消！（按圖了解）

+ 8

今年夏天的氣溫特別高，據悉綵排當天的氣溫來到攝氏30度，比往年還要高出許多。衛兵們身着羊毛製制服，頭戴高聳的熊皮帽，在威廉王子監督下為即將到來的遊行進行綵排，但在倫敦皇家騎兵衛隊閱兵場的烈日下就有三人昏倒。

從現場拍攝的影片可以看到，一名長號手倒下後還試圖站起來並繼續演奏，但最後還是被一旁的工作人員帶走。 而與此同時在後面，還可以看到另一名衛兵被擔架抬離場地。

威廉王子隨後在Twitter上也坦言綵排當天的天氣條件的確相當嚴苛，並感謝在酷熱中參加閱兵彩排的每一個人。「很艱苦，但你們都做得很好。 謝謝大家。」

同場加映：查理斯加冕禮︱英王乘黃金馬車「發牢騷」？唇語專家解密

+ 14

同場加映：威廉凱特一家驚喜現身活動 夏洛特被拍到「地下拾東西吃」網熱議

+ 15

延伸閱讀：

影/伴娘堵門要新郎給紅包才「放人」 下秒慘遭伴郎「連人帶門踹飛」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】