中東3國峰會反對驅逐巴勒斯坦人　警告以色列勿重新佔領加沙

約旦、埃及和巴勒斯坦3國領導人表示，反對以色列任何驅逐約旦河西岸（West Bank）和加沙地帶（Gaza Strip）巴勒斯坦人的計劃，並警告以色列不要試圖重新佔領加沙或在加沙地帶建立「安全區」，強調加沙人民必須重返家園。



約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）1月10日在約旦南部城市亞喀巴（Aqaba）舉行3方首腦會議，討論以巴衝突問題。

約旦王宮當天發聲明說，必須繼續施加壓力，阻止以色列對加沙地帶的侵略，保護無辜民眾。

3國領導人同時呼籲，確保向加沙地帶可持續地提供人道主義援助，以緩解該地區災難性的人道主義狀況。

以巴衝突：圖為2024年1月7日，在約旦國旗前方就座的約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，左五）與約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein，左六）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，左四）會面。（Royal Hashemite Court/Handout via Reuters）

3國領導人指出，將繼續與阿拉伯國家和其他各國共同努力，為巴勒斯坦問題找到一個政治前景，在「兩國方案」的基礎上實現公正和全面的和平，恢復巴勒斯坦人民全部合法權利。

在這之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在9日說，以巴戰爭造成的平民傷亡人數「實在太高」，敦促以色列採取一切可行措施，減輕戰火給加沙人民帶來的痛苦。他也呼籲以色列停止削弱巴勒斯坦權力機構，以及遏制約旦河西岸定居者的暴力行為，反映出拜登（Joe Biden）政府對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府的不滿情緒上升。

據聯合國駐日內瓦辦事處公布的最新數據，新一輪以巴衝突爆發以來，加沙地帶已有190萬人流離失所，佔加沙地帶總人口的85%，同時加沙地帶的醫療系統正在崩潰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

