比亞迪建歐洲首個新能源汽車生產基地　設於匈牙利

中國電動車巨頭比亞迪宣布，將在匈牙利建設歐洲首個新能源汽車生產基地。



比亞迪星期五（12月22日）在官網和微信公眾號，作出上述宣布。

根據公告，比亞迪將在匈牙利賽格德市（Szeged）建設一個新能源汽車整車生產基地，該基地將分階段建設，預計為當地創造數千個就業崗位。這將是中國車企在歐洲建設的首個生產基地，並擁有先進的生產線。

比亞迪的新生產基地計劃採用全球先進的工藝設備和高度自動化的生產流程，打造全球領先的新能源汽車整車製造基地。

該生產基地的建設將積極帶動當地經濟的發展，推動中匈之間的技術交流與創新，並以比亞迪自身全產業鏈的優勢幫助當地構建綠色「生態圈」。

圖為一架行駛於北京的比亞迪電動車，攝於2023年10月31日。（Reuters）

匈牙利位於歐洲大陸心臟地帶，是歐洲重要的交通樞紐，且匈牙利汽車工業發展歷史悠久，擁有發達的基礎設施和成熟的汽車產業基礎，為比亞迪在當地建設工廠提供了良好的契機。

秉承着「為地球降溫一攝氏度的環保願景，比亞迪希望加速新能源乘用車出海歐洲市場的步伐，進一步深化全球化佈局，並積極推動全球能源結構綠色轉型。

另據路透社和彭博社報道，比亞迪早於2016年就在匈牙利西北部城市科馬羅姆（Komárom）設廠組裝電動巴士。

匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）在聲明中說，在獲得歐洲委員會批准後，匈牙利將公布給比亞迪生產基地提供的補助。「這將是匈牙利經濟史上最大筆投資之一」。

歐盟委員會10月啟動對中國電動汽車企業的反補貼調查，指稱這些車企獲得國家補貼後，得以人為降低售價。調查或將導致歐盟採取反制措施，對中國進口汽車加徵關稅。

本文獲《聯合早報》轉載

