業界專家：中國電動車廠商可滿足全球75%需求　西方車企備感威脅

英媒1月6日引述汽車顧問公司Dunne Insights行政總裁鄧恩稱「中國電動汽車製造商的產能足以供應全球75%的需求，這應會讓西方車企失眠。」



英媒1月6日稱，隨着物美價廉的中國新能源汽車高調進軍海外市場，美歐政府在鼓勵電車消費和保護國內車企之間陷入兩難局面。中國生產商不僅有充足產能，還在電池領域技術有雄厚實力，儘管美歐圖以補貼和關稅削弱中國製汽車的競爭力，但業界專家稱，就算它們設置關稅壁壘，歐美廠商依仍難對中國產品建立價格優勢來。

鄧恩稱沒人能在價格上與比亞迪匹敵。美國、歐洲、韓國和日本（車企）的董事會會議室都處於一種震驚的氛圍。

圖為2023年10月31日，一輛比亞迪型號為秦（Qin）汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

中國電動車業發展與搶佔市佔率速度之快，令各地的廠商緊張，導致一些政府以貿易限制應對。

惟此舉恐怕很難奏效。鄧恩說，美國新車今年平均價格約為4.8萬美元。就算中國廠商推出標價2萬美元的新車，而現時25%的關稅把它的售價推高到2.5萬或2.6萬美元，其標價仍很有競爭力。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

英媒也指出，中國車企不僅擁有產能優勢，還在科技上領先。

鄧恩稱：