越南男TikTok拍片吳哥窟配泰國國旗　官：冒犯柬埔寨罰300美元

越南一名男子在短片分享平台TikTok上載90秒片段，畫面展示柬埔寨著名地標吳哥窟（Angkor Wat），但配以「你好，泰國」字句，並加上泰國皇室及國旗圖片。越南1月4日以冒犯柬埔寨為由，判男子罰款300美元。



《日經亞洲》4日報道，越南資訊產業與通訊部廣播機構指，男子華國英（Hua Quoc Anh，音譯）在影片中「刻意偽造訊息」，目的是在網絡社群吸引大量反對意見；政府認為他此舉是暗示吳哥窟屬於泰國，冒犯柬埔寨，因此處以罰款。

胡志明市新聞部門網站4日刊文，指華國英行為是「對鄰國文化和國家主權的不尊重」，應從事件「認真吸取教訓」。

華國英3日在Facebook發文稱，自己現時心情複雜，三言兩語難以描述，並感謝25萬名追蹤者。涉事影片已遭刪除。

亞洲人權觀察（Human Rights Watch）副主任菲爾羅伯遜（Phil Robertson）形容判決荒謬。他表示，「無人真正相信暹粒（吳哥窟所在城市）屬於泰國，因此適當步驟是嘲笑這名有影響力者的無知，而非訴諸刑事處罰。」

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