紅海局勢｜馬士基恐航線或中斷數月　衝擊全球經濟並加劇通脹

撰文：蕭通
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丹麥航運公司馬士基（Maersk）行政總裁柯文勝（Vincent Clerc）警告，由於也門胡塞武裝（Houthis）攻擊商船，紅海航線有可能需停用數月，衝擊全球經濟增長，並對企業及消費者帶來通脹壓力，產生重大後果。

英媒報道，柯文勝指胡塞武裝攻擊商船，令紅海航運中斷既殘酷又戲劇性。貨船被迫改道南非好望角，繞行漫長且昂貴的航線，這場衝突「沒有贏家」。

他表示，不確定何時能重新建立進入紅海的安全通道，到底是幾天、幾星期折或幾個月，這對全球經濟增長，產生相當重大影響。又表示，貨櫃船改道好望角，為亞歐往返航線航線增加約1.3萬公里距離、每個貨櫃增加數百美元成本。

柯文勝強調，由於船舶走更長的航線，馬士基的燃油費用將增加50%。如果不解決問題，將威脅物流和全球供應鏈。目前通脹已成為大問題，對客戶及歐美消費者，帶來通脹壓力。從短期來看，這可能會在1月底或2、3月造成顯著影響。

他強調，馬士基對紅海周邊的安全局勢知之甚少，因為以巴衝突情況持續變化。攻擊模式及武器種類不斷改變，地理範圍也在擴大。對航運業來說，許多因素使得難以評估風險，所以必須謹慎以對。

以巴衝突爆發以來，也門胡塞武裝持續攻擊紅海商船，雖然美國已聯同多國採取護航措施，但馬士基旗下貨船上月底再度受襲，使其宣布在可見未來維持改道。

1月11日，油輪St Nikolas 在中東阿曼（Oman）海岸對開，遭武裝人員登船扣押，令局勢更添緊張。國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）已證實為伊朗海軍扣押，並指是根據司法命令進行。

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