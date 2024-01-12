紅海局勢｜辛偉誠舉行內閣緊急會議　路透社：英美空襲胡塞武裝

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）1月11日晚上舉行內閣緊急會議，討論回應也門胡塞武裝（Houthis）持續攻擊紅海航行船隻的問題。路透社引述四名美國官員指，英美國聯手空襲胡塞武裝在也門的多個目標，首都薩那（Sanaa）傳出多次巨響。



而在空襲的消息傳出前，天空新聞（Sky News）及《泰晤士報》（The Times）報道，英國政府同日較早時曾舉行國家安全委員會會議，而在內閣緊急會議上，下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）亦有到場，在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）及影子防相希利（John Healey）將在會後聽取簡報。

報道提到，英國政府假如要採取軍事行動，通常都需要獲得跨黨派支持，因此辛偉誠政府需要向在野黨主要人物簡介情況，並估計在紅海的軍事行動最快可在數小時內開始。《泰晤士報》指，英美將空襲胡塞武裝的軍事據點。

對於英美或展開軍事行動，美國國防部稱不會預測或猜測任何潛在軍事任務，但強調多國已經表明，胡塞武裝應停止攻擊，否則會面臨後果。

辛偉誠同日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話，討論紅海及加沙局勢，辛偉誠強調，英國會繼續採取行動，捍衛航行自由及保障性命。