紅海局勢｜英美也門空襲胡塞武裝　拜登：成功打擊

美國官員1月11日表示，美國和英國開始對也門境內與胡塞武裝（Houthis）有關的目標實施打擊。



胡塞武裝官員穆爾塔達（Abdul Qader al-Mortada）11日在X（前稱Twitter）表示：「美國-猶太復國主義-英國對也門的侵略在首都薩那（Sanaa）、荷台達（Hudaydah）、薩達（Saada）和扎馬爾（Dhamar），（他們）發起多次突襲。」

拜登表示，美國軍隊與英國一起，在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的支持下，成功對胡塞武裝的多個目標進行軍事打擊。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）則稱，英國將永遠捍衛航行自由和貿易自由流通。

路透社報道，一名不願透露姓名的美國官員表示，這次攻擊是由飛機、船艦和潛水艇進行，兩名官員表示，澳洲、加拿大、巴林和荷蘭為此行動提供支持。

2024年1月5日，胡塞組織支持者在也門首都薩那（Sanaa）上街悼念被美軍殺死的10名戰士。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）引述記者稱，當地居民透露，胡塞武裝控制多地遭受人員空襲，包括薩那、薩達、扎馬爾和荷台達。央視報道，薩那、荷台達市內可聽到爆炸聲。

美媒引述幾名美國官員報道，美國和英國軍方使用軍艦發射的戰斧導彈和戰機對與胡塞武裝有關的十多個目標進行大規模、報復性的轟炸。

阿拉伯電視台較早前報道，胡塞武裝承諾，如果美國和英國對也門發動空襲，他們將採取報復行動。

自本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的支持。也門胡塞武裝9日在紅海對美國船隻發起攻擊，被美英攔截。《紐約時報》10日稱，美國和其盟友正考慮對胡塞武裝進行「報復」。

路透社指，胡塞武裝迄今已襲擊27艘船隻。