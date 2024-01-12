莫迪海灘漫步照觸發爭論　印度遊客抵制赴馬爾代夫旅遊

印度總理莫迪（Narendra Modi）1月4日在社交平台發表圖片，顯示他到訪拉克沙群島（Lakshadweep）期間漫步沙灘。但美媒12日報道指，部份國民認為片段暗示應到國內地點旅遊，而非馬爾代夫，引起馬爾代夫民眾不滿，觸發爭論。



《華爾街日報》12日報道，莫迪帖文雖未提及馬爾代夫，但引起該國多人不滿，包括至少3名政府初級官員在內的多個馬爾代夫社交媒體用戶發文抨擊。一名副部長形容莫迪是「小丑」，亦有政客指印度酒店房間散發臭味，旅遊業要追上馬爾代夫純屬「妄想」。

馬爾代夫的反應促使印度富裕遊客抵制馬爾代夫，社交平台上開始出現「抵制馬爾代夫」（#BoycottMaldives）、「探索印度島嶼」（#ExploreIndianIslands）等標籤。

印度旅遊預訂平台EaseMyTrip已宣布不再提供赴馬爾代夫的預訂服務，如今在該網站再找不到當地航班，搜索當地酒店時會顯示錯誤資訊。另一平台MakeMyTrip則表示，自莫迪發文以來，拉克沙群島在該平台的搜索量激增。

旅遊業貢獻馬爾代夫國內生產總值（GDP）近30%，2023年逾180萬遊客中，佔比最高的印度遊客約20.9萬人，若印度遊客減少，或損害馬爾代夫經濟。當地旅遊業協會已發表長篇聲明，與批評言論劃清界線，並對印度表示讚賞。

報道指，印度與中國持續在印度洋及南亞地區爭奪影響力，馬爾代夫總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）在大選期間，正是以「削弱印度影響」的政綱成功當選。他未有先行訪問印度，而是在1月8日起訪問中國，成為2024年首名應邀訪華的外國元首。