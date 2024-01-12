英美等10國聯合聲明：打擊也門胡塞武裝旨在「恢復紅海穩定」

美國、英國和8個盟國說，展開聯合空襲打擊也門的胡塞武裝（Houthis）旨在恢復「紅海的穩定」。



綜合外電報道，美國和英國星期五（1月12日）對胡塞武裝在也門的60多個目標發動襲擊，這是胡塞武裝去年底開始攻擊紅海商船以來，西方國家對它的首次軍事打擊。

美國、英國、澳洲、巴林、加拿大、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭和韓國政府星期五發布聯合聲明說：「我們的目標仍是緩和緊張局勢，恢復紅海的穩定。」

聲明說：「但我們要發出明確訊息：面對持續不斷的威脅，我們將毫不猶豫地捍衛生命，確保世界上最重要商業水道之一的航行自由。」

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）也說，這次的「防禦行動」發出一個明確訊息，即美國和合作夥伴不會容忍對盟國人員的襲擊，也不會允許危及航行自由的行為。

英國防部武裝部隊國務大臣許澤明（James Heappey，又譯希佩）同日告訴英國廣播公司（BBC），英國沒有立即進一步執行打擊胡塞武裝軍事目標的計劃。

據悉，自2023年11月以來，胡塞武裝在紅海對商船發動20多次襲擊，形成國際挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

