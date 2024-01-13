與中國登月競賽　美國一週遭遇兩次挫折

先是「遊隼」登月艙（Peregrine Lunar Lander）發生故障，再是阿耳忒彌斯（Artemis）載人登月計劃面臨推遲，美國2024年的登月計劃可謂出師不利。



路透社1月12日稱，美國本週在與中國的登月競賽中接連遭受兩次挫折，這說明美國太空總署（NASA）在探月任務上嚴重依賴私營企業的新戰略存在風險，「隨着美國這個唯一踏足月球的國家緊縮預算，其在繼承自身宇宙遺產上面臨困難」。

此前，美國航天機械人技術公司（Astrobotic）9日表示，由於遭遇推進系統故障，這家私營企業的「游隼」月球着陸器已經無法在月球軟着陸。同一天，NASA宣布，推遲其載人登月任務到2026年9月，理由是現有的飛船存在安全隱患，而由私營企業承包的載人航天器和宇航服開發也受阻。

與此同時，中國的目標是在2030年實現載人登月。路透社介紹，在實行載人登月任務之前，航天大國都會選擇先向月球發射航天器完成先行探測任務，而中國政府在這方面的計劃已經拔得不少頭籌。

報道稱，2013年12月，中國第一個無人登月探測器「嫦娥三號」在月面成功實施軟着陸，實現自1976年以來世界上首次月球軟着陸。2019年1月，「嫦娥四號」探測器成功在月球背面馮·卡門環形山（Von Kármán）着陸，完成世界首次在月球背面軟着陸。

2024年上半年，中國預計發射探月工程四期「嫦娥六號」任務探測器，實施月球背面自動採樣返回，同時展開着陸區科學探測和國際合作。路透社指出，這將是中國探月任務一系列「首次」中的下一個。

NASA署長納爾遜（Bill Nelson） 在宣布推遲「阿耳忒彌斯」計劃後也承認，「中國有一個非常積極的計劃」。「我認為他們想在我們之前着陸，因為這可能會給他們帶來一些『宣傳上的好處』。」他稱。

美國太空總署（NASA）和美國洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德·馬丁）投資研發的靜音超音速飛機X-59試驗機2024年1月12日公開亮相。（NASA）

報道分析稱，美國、印度等近幾年紛紛「押注」私企參與太空探索工作，以降低登月任務的成本。在以往，政府往往需要花費數十年時間以及大筆資金才能完成這些任務。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）教授惠特克（Red Whittaker）曾領導開發「游隼」着陸器上的小型四輪月球車，他坦言，在像這次「游隼」的首次登月任務中，需要注意的細節很多。「你有一萬件事情必須做對，」他說，「在執行任務的過程中，遇到故障是非常、非常常見的。」

「游隼」登陸失敗後，航天機械人技術公司表示，其公司高管本週無法接受採訪，但其「游隼」任務負責人巴斯卡蘭（Sharad Bhaskaran）2023年曾告訴路透社，該公司面臨着嚴峻的挑戰。

「我們必須成為一家商業公司，我們正努力在這個商業航天的新時代保持競爭力。」巴斯卡蘭說，「從預算來看，我們必須更有創意、更有效率，以不同的方式做事。」

近年來，印度、以色列、日本多家私營公司的登月嘗試均以失敗告終。2023年8月23日，經過近一個月的頻繁調整，印度「月船3號」（Chandrayaan-3）探測器終於在月球南極成功軟着陸，成為21世紀以來除中國外唯一實現月球軟着陸的國家。

在印度初創公司Skyroot Aerospace聯合創始人錢達納（Pawan Kumar Chandana）看來，「游隼」的失敗是一個教訓，「這是私營實體急需的學習曲線……這激勵着我們的初創企業在未來承擔如此大規模的任務」。

圖為2022年11月16日，美國太空總署（NASA）在佛羅里達州發射阿提密斯1號（Artemis I）探月計劃火箭。（Reuters）

為服務於美國的重返月球計劃，NASA贊助一批類似於「游隼」這樣由私企開發的月球着陸器。美國另一家私人企業「直覺機器」公司（Intuitive Machines）擬於2月中旬發射Nova-C月球着陸器。

「直覺機器」公司行政總裁阿爾特穆斯（Steve Altemus）2023年透露，該公司已為登月任務花費約1億美元（約7.8億港元）。「我們必須建立一個完整的登月計劃，而不僅僅是一個着陸器。所以費用會更高一些。」

值得注意的是，在「游隼」探月任務受挫的消息傳出後，《紐約時報》8日評論道，這次失敗引發人們對NASA依靠私營公司、主要是小型初創公司在月球表面展開科學實驗這策略的質疑。評論說，事實證明，用低預算去月球比很多人想像的要困難得多。

本文獲《觀察者網》授權轉載

