美國「遊隼」 登月艙燃料泄漏　放棄登陸月球

中新網1月9日引述美媒報道，由波音公司和洛克希德馬丁公司的合資企業美國聯合發射聯盟公司（ULA）所開發的「火神半人馬座」火箭（Vulcan Centaur），於當地時間1月8日凌晨2點18分，在佛州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空軍基地發射。



路透社指出，這是50多年來美國首次展開登月任務，也是美國私營企業首次挑戰登月任務。

升空約1小時後，火箭把美國航天機械人技術公司（Astrobotic）開發的「游隼」登月艙（Peregrine Lunar Lander）送入軌道。當地時間凌晨3時左右，「游隼」登月艙與火箭分離，開始向月球前進。

然而美媒報道稱，由於遇到「關鍵性燃料泄漏」問題，登月艙在前往月球的途中遭遇「重大挫折」。

報道稱，在發射升空數小時後，美國航天機械人技術公司表示，登月艙處於「危險」之中。該公司緊急調整登月艙的方位，以確保太陽能板可以有效收集陽光，從而解決電池電量不足的問題。儘管電池問題得到解決，但一個特別小組也同時在評估推進系統故障的嚴重性。

美國航天機械人技術公司在最新聲明中補充說，推進器最多只能運行40個小時。報道指出，這意味着原定於2月23日進行的登月計劃或許已不再可能。

目前，另一間來自休斯敦的公司計劃在2月發射第二架登月艙。美國太空總署（NASA）為相關公司各提供了數百萬美元的資金，以建造和運行他們自己的登月艙。

【延伸閱讀】NASA公開34秒「黑洞聲音」檔 2億光年外的音符 網民：毛骨悚然