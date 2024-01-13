日本地震增至220死　輪島海堤礁石隆起約4米　專家：千年一遇

日本石川縣1月1日發生7.6級大地震後，截至1月13日下午2時，死亡人數升至220人，另有26人失蹤。日媒13日報道，經過專家實地調查證實，石川縣輪島市的海堤和沿岸礁石在地震後隆起約4米。日本首相岸田文雄1月14日將赴石川縣視察災情。



日本放送協會（NHK）13日指，日本產業技術綜合研究所地質調查綜合中心課題組組長宍倉正展到輪島門前町的鹿磯漁港周邊調查，對比地震前後的海面水位，發現上升大約4米，漁港北側的礁石也隆起約3.6米，形成被稱為「海蝕階地」的階梯狀地形。

報道談到輪島市北側海岸線過去已確認有3層「海蝕階地」，是從約6000年前到現在的大規模地震造成。

專家宍倉正展表示「海岸一下子隆起4米的情況很少見。能登半島（輪島市所在半島）本身就是因反複隆起而形成的半島，有3層階地這一事實表明過去曾發生過大規模地震。我認為這次是遭遇相當於千年一遇的現象。」

日本國土地理院之前在1月2日也提到，根據衛星拍攝到的情況，地震導致輪島市除了向西移位逾1.2米外，地表也隆起約4米。

日本地震：圖為日本國土地理院2024年1月2日公布的圖像，顯示地震後的地殼變動情況，輪島地表隆起約4米（左圖紅色位置）。（日本國土地理院圖片）

日本首相岸田文雄1月14日將赴石川縣視察災情，預計他前往的地方包括輪島市避難所。

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