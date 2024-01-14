以巴衝突踏入100天加沙軍事行動繼續　內塔尼亞胡：沒人能阻我們

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）之間的衝突在星期天（1月14日）正式進入100天。此前一天，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表明，以色列將繼續在加沙地帶的軍事行動，直至取得完全勝利，稱「沒有人能阻止我們」。



綜合報道，以色列政府新聞辦公室星期六（13日）晚發布通報稱，內塔尼亞胡當天在特拉維夫的國防總部說，以色列將繼續在加沙地帶的軍事行動，直至消滅巴勒斯坦極端組織哈馬斯、被扣押的以色列人獲釋，以及加沙地帶不再對以色列構成威脅。

內塔尼亞胡說：「沒有人能阻止我們，海牙（國際刑事法院）不會，『邪惡軸心』組織不會，其他人也不會……我們有可能也有必要繼續戰鬥，直到取得勝利，我們會做到這一點。」

內塔尼亞胡還說，以色列尚未就軍事接管加沙地帶與埃及邊界的「費城走廊」做出決定。他指出，封鎖加沙地區以孤立哈馬斯是這場戰爭的目標之一，稱以方「有許多選擇」，包括將部隊調入費城走廊。

內塔尼亞胡補充稱，以政府將在星期天提交一份預算案，其中包括增加對安全領域的支持等，以確保軍事行動得以繼續。

以色列國防軍總參謀長哈萊維星期六發表聲明說，以軍繼續在加沙地帶作戰的計劃已獲批准。目前以軍在加沙地帶北部摧毀了哈馬斯的軍事能力，以軍正在這一地區鞏固戰果。

據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門最新數據，自去年10月7日新一輪以哈衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成逾2.38萬人死亡、6萬多人受傷。以色列方面說，衝突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。

本文獲《聯合早報》授權轉載

