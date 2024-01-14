法媒：美國會兩黨已達成協議　避免政府停擺

一名熟悉談判情況的知情人士透露，美國國會兩黨領袖已達成一項短期支出協議，以確保政府的運轉資金能維持到3月初。



法媒報道，這項提案的公布時間，恰好是在1月19日和2月2日的最後期限前。據了解，美國聯邦政府大部分機構即將在1月19日因運轉資金耗盡而陷入「停擺」，剩餘機構的運轉資金將在2月2日耗盡。

知情人士星期六（1月13日）說，這項短期撥款法案也稱為「短期支出協議」（Continuing Resolutions，簡稱為CR），旨在讓政府機構能持續運作到3月1日和8日，同時讓議員有時間就更大的預算和開支細節達成共識。

這項短期支出協議須獲得參眾兩院通過，才能避免政府關門。

1月7日，美國國會眾議院議長、共和黨人約翰遜說，國會兩黨領導人當天就一項總額達1.59萬億美元的支出協議達成一致，為聯邦政府避免在本月晚些時候陷入部分「停擺」鋪平道路。

約翰遜當天在寫給國會議員的信中說，該協議為2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日）制定支出計劃，其中8860億美元用於國防支出，7040億美元用於非國防支出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

