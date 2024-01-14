王毅談紅海局勢：安理會從未授權國家對也門動武　應避免火上澆油

中國外交部長王毅正出訪埃及，1月14日在開羅會晤埃及外交部長舒凱里（Sameh Shoukry），他會後見記者時稱，中方對近期紅海局勢急劇升溫深表關切，呼籲停止襲擾民船的行為，同時稱安理會從未授權任何國家對也門使用武力。



王毅在開羅與舒凱里共同見記者，他表示紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲停止襲擾民船的行為，維護全球產供鏈暢通和國際貿易秩序。

他稱「同時我們認為，安理會從未授權任何國家對也門使用武力，應避免給紅海緊張局勢火上澆油，推高地區整體安全風險。必須強調的是，紅海局勢緊張是加沙衝突外溢的突出表現，當務之急是應盡快平息加沙戰火，防止衝突進一步擴大甚至失控。各方有必要依法共同維護紅海水域航道安全，同時切實尊重包括也門在內紅海沿岸國家的主權和領土完整。」

王毅也談到加沙局勢稱，巴勒斯坦問題已延宕76年，他指這一歷史不公不能再繼續下去。針對當前加沙局勢，中方認為盡快停火止戰是當前壓倒一切的首要任務。

他指加沙衝突已導致兩萬多人喪生，形勢十分嚴峻危急，國際社會必須緊急行動起來，將所有努力聚焦到推動停火止戰、保護平民安全上來，避免更多生靈塗炭。

中國埃及聯合聲明

中國與埃及又發表聯合聲明。聲明談到中國與埃及對地區衝突的擴大表示擔憂，又強調共同努力制止在加沙的攻擊的重要性。

根據中國外交部11日公布，王毅會在1月13日至18日應邀訪問埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。然後他會在1月18日至22日應邀訪問巴西、牙買加。