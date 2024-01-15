王毅訪問阿拉伯國家聯盟　呼籲以巴立即停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月14日訪問阿拉伯國家聯盟，與阿盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）舉行會談。新華社報道，雙方就以巴衝突深入交換意見，達成共識。



報道指雙方同意以巴應立即全面停火，全面、有效落實聯合國安理會和聯合國大會就加沙局勢和以巴衝突通過的有關決議。同時反對強行遷移巴勒斯坦平民，呼籲儘快釋放所有被扣押人員。

雙方同意國際社會應積極行動起來，推動局勢儘快降溫並實現停火，同時強調「兩國方案」始終是今後任何關係到加沙地帶和約旦河西岸巴勒斯坦人民命運安排的基礎，國防社會應作出切實有效努力，實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。

雙方又支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持根據聯合國有關決議、「土地換和平」原則和「阿拉伯和平倡議」，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

另外，雙方又對近期紅海局勢升溫深表關切，強調應尊重也門國家主權和領土完整，同時確保紅海國際商業航線安全。呼籲各方推動局勢降溫，特別是儘快平息加沙戰火，防止外溢影響進一步擴大，切實維護地區和平與穩定。