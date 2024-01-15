德國力挺以色列　納米比亞總統斥：歷史罪人有什麼資格

南非起訴以色列在加沙地帶（Gaza Strip）實施「種族滅絕」，德國表態支持以色列。此舉引起德國前殖民地、南非國家納米比亞（Namibia）的強烈不滿。當地時間1月14日，納米比亞總統根哥布（Hage Geingob）發聲明，稱對德國「令人震驚」的決定深表關切，並批評德國「沒有從可怕的歷史中汲取教訓」。



據法媒和半島電視台（Al Jazeera）報道，上世紀初，德國殖民者在納米比亞殺害數萬人，實施「20世紀第一次種族滅絕」。但德國政府此前拒絕承認有關罪行，直至2021年才予以承認並承諾賠償。

根據納米比亞總統辦公室當天發聲明，根哥布譴責德國此前「拒絕南非提出的道德且公正的起訴」的決定，對於「德國支持種族主義國家以色列種族滅絕意圖」的行為表示「拒絕」和「深切關注」。

根哥布表示，「德國並沒有從其可怕的歷史中汲取教訓」，指責德國「無視」超2.3萬人在加沙死亡以及諸多人權組織認定以色列實施「種族滅絕」的事實。

聲明提到，1904至1908年，德國在納米比亞犯下「20世紀第一次種族滅絕」，數以萬計的無辜納米比亞人在最不人道和殘酷的條件下死亡。而德國政府尚未完全為其在納米比亞犯下的種族滅絕行為贖罪。

以巴衝突：以色列民眾2024年1月12日在烏里姆（Urim）示威，要求哈馬斯釋放人質（Reuters）

「任何愛好和平的人都不能忽視加沙地帶巴勒斯坦人遭受的屠殺，」聲明寫道，本着這精神，根哥布呼籲德國政府重新考慮其在國際法院為以色列「種族滅絕」行徑辯護和支持的「不合時宜的決定」。

2023年12月29日，南非要求海牙國際法院（ICJ）緊急下令，宣布以色列當前在加沙地帶的軍事行為違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》所規定的義務。該條約是在二戰「猶太人大屠殺」之後起草的，根據該條約，企圖全部或部份摧毀一個民族都是犯罪行為。

1月11日，海牙國際法院首次聽證會。據路透社介紹，聽證會重點是南非提出的一項臨時措施，即要求國際法院緊急命令以軍停戰撤軍。預計國際法院1月較晚時就此做出決定，但屆時不會就「種族滅絕」指控做出裁決，該案審理將是一個持續數年的漫長過程。

截至11日，阿拉伯國家聯盟（Arab League）、巴西、巴基斯坦、土耳其、馬來西亞、哥倫比亞、玻利維亞等表示歡迎或支持南非的做法。美國和德國表態支持以色列，但以色列的其他西方盟友大多選擇保持沉默。

德國政府在12日的聲明中，「果斷且明確地」拒絕南非對以色列的指控，並指責南非對《防止及懲治滅絕種族罪公約》「政治工具化」，有關指控「沒有事實依據」。聲明還稱：「由於德國歷史和犯下的大屠殺反人類罪前科，德國政府認為自己應特别致力於維護『種族滅絕公約』。」

對此，納米比亞總統根哥布在14日的聲明中予以駁斥。他強調，德國沒有贖完在納米比亞實施種族滅絕的罪行，如今還表態支持以色列在加沙進行「相當於大屠殺和種族滅絕的行為」，因此，德國沒有資格稱自己致力於維護《防止及懲治滅絕種族罪公約》。

根據英國廣播公司（BBC）BBC和法媒介紹，1904年至1908年間，德國對納米比亞7萬多名土著人實施大屠殺，歷史學家普遍認為這是「20世紀的第一次種族滅絕」。

以巴衝突：民眾2024年1月12日在約旦安曼（Amman）示威，聲援巴勒斯坦（Reuters）

經過5年多的談判，2021年5月，德國政府終於承認該國曾在1884年至1915年期間在其前殖民地上犯下「種族滅絕」罪行，並承諾在30年內向受害國提供超過11億歐元（約94億港元）的發展援助。

瑞典北歐非洲研究所（Nordic Africa Institute，暫譯）學者梅爾伯（Henning Melber）告訴半島電視台，他認為，納米比亞總統根哥布發表的聲明，是本已脆弱的德納關係的一個意想不到的轉折點。

他解釋說：「對於納米比亞人來說，1月12日標誌着德國和納米比亞戰爭開始120周年，這場戰爭隨後導致20世紀的第一次種族滅絕。然而，德國卻在這一天選擇支持以色列。」他還提到，德國在二戰後一直在為「猶太人大屠殺」贖罪，但直到2015年才開始與納米比亞的談判。

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