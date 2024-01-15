以巴衝突｜ 哈馬斯發布3人質短片促停火　包括中以混血兒諾亞

以巴新一輪衝突爆發滿100天，哈馬斯1月14日發布一段3名人質的短片，他們呼籲以色列停火以換取他們獲釋，當中包括25歲中以混血兒諾亞（Noa Argamani），哈馬斯表示，會在15日公布他們的命運。另外，哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人烏拜達（Abu Ubaida）表示，許多以色列人質情況不明，當中多人或已死亡，但需歸咎於以色列。



哈馬斯發布短片經過剪輯，3名人質分別為諾亞、Yossi Sharabi 和 Itay Svirsky。他們要求以色列政府停火，讓他們得以回國。哈馬斯未公布短片拍攝時間，又指15日會公布3人命運。

諾亞於去年10月7日遭哈馬斯擄走，至今仍未獲釋。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上月曾表示，他已告知中國駐以色列大使館，要求國家主席習近平介入救助。

美國「商業內幕」（Business Insider）網站10月12日報道，社交媒體流傳一段影片，顯示諾亞身處一間屋內，並坐在沙發上喝樽裝水，她身後有兩個赤腳的人經過。

旗下卡桑旅指多名人質或已死亡

另外，卡桑旅發言人烏拜達於電視表示，最近幾星期，許多人質的情況無法掌握。有部份仍身處地道，並因以軍的攻勢，正處於危險之中。他相信，當中不少人已經死亡，以色列領導層和軍隊負有全部責任。

烏拜達重申，除非以色列停止侵略，否則任何談判都是無價值的。 他又表示， 在雙方爆發新一輪衝突以來，卡桑旅擊毀約1,000輛以色列車輛，料哈馬斯將在未來幾天擴大對以色列的攻勢。

以色列則重申，會繼續在加沙的軍事行動。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）於14日表示，以軍正進行以色列史上最正義的戰爭，在擊敗哈馬斯之前不會停止行動。

加沙衛生部14日表示，過去24小時再有125人遇難、265人受傷，去年10月7日以來增至2.39萬人死亡，逾6萬人受傷。