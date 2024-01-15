德國農民抗議逼近柏林　朔爾茨：有極端分子煽風點火

據路透社1月14日報道，為填補2024年預算中的漏洞，德國政府計劃取消農業的相關補貼，此舉引發了德國農民的強烈不滿。近幾日，德國各地的農民們開着拖拉機「向柏林進軍」，計劃在柏林勃蘭登堡門舉行抗議活動。



路透社預計，到當地時間15日，德國首都柏林勃蘭登堡門附近的街道預計將擠滿約3000輛拖拉機、2000輛貨車和1萬人，將抗議活動推向高潮。美聯社稱，這次抗議活動給總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的執政聯盟帶來了巨大壓力，也讓支持農民抗議的德國極右翼「新選擇黨」獲得了更高的支持率。

面對持續的抗議浪潮，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）以罕見的清晰語言批評政府表現不力，施泰因邁爾說，政府的可信度下降「和決策溝通不充分或者被內部爭議所掩蓋有關」，「德國政府務必改善這一點」。

德國農民示威：德國各地的農民們開車「向柏林進軍」，圖為2024年1月15日的情況（Reuters）

《南德意志報》在報道中表示，施泰因邁爾的言論是針對民調的回應。根據德國電視一台/因弗拉特斯特研究所的民意調查，只有17%的受訪者表示對政府滿意，19%的受訪者對朔爾茨感到滿意，兩項數據都創下歷史新低。

據美聯社13日報道，為填補2024年預算中的漏洞，德國政府計劃取消農業的相關補貼，此舉引發了德國農民的強烈不滿。在右翼黨派的支持下，德國農民駕駛拖拉機，在德國多地舉行了抗議活動。

面的持續的抗議浪潮，朔爾茨13日發表的視頻講話稱，德國政府「把農民的訴求放在心上」，並提出了「一個很好的折中方案」，官員們還將討論其他相關政策「來讓德國農業有一個更美好的未來」。

朔爾茨說，德國民眾的擔憂遠遠超出了取消農業補貼的範圍，經濟危機、國際衝突和對未來的焦慮才是人們感到不安的根源，朔爾茨指責一些極端分子「正利用人們的不滿情緒煽動憤怒」。朔爾茨還呼籲民眾保持冷靜並接受政府提出的方案。

德國政府計劃取消農業的相關補貼，此舉引發了德國農民的強烈不滿，圖為2024年1月15日在柏林的示威情況（Reuters）

由於擔心該國的政治辯論正在變得激進，示威活動可能演變成暴力，德國政府正表現出和解的姿態。當下，德國政府已經同意不取消新型農用車的退稅，並將取消一項農業柴油補貼推遲到未來幾年。此外，財政部長克里斯蒂安·林德納將對抗議活動發表講話，聯盟政黨領導人已經邀請示威活動的領導人在當地時間15日進行會談。

但德國農民並不買賬，當地農民卡爾-威廉·肯普納15日在科隆登上一輛前往示威的巴士時這樣說：「農民將會滅絕！（die out）德國民眾必須明白，如果不恢復補貼，將會進口更多的食品。」

對此，路透社評論稱，上周抗議活動和火車罷工造成的混亂影響了執政聯盟的民調支持率，並將極右翼的德國新選擇黨（Alternative for Germany）推向了新的高度。

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