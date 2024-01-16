艾奧瓦州初選結論：特朗普「無人能敵」　德桑蒂斯氣數已盡？

美國共和黨首個初選結束，前總統特朗普（Donald Trump）以壓倒性的姿態勝出了艾奧瓦州的選舉，進一步鞏固他在共和黨幾乎「無人能敵」的位置。以下是三個可以從這次初選中歸納的重點：



特朗普大勝

特朗普取得51%的選票勝出，大幅拋離第二名的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及第三名的前南卡羅萊納州州長兼前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）接近30個百分點。德桑蒂斯取得21.2%選票，黑利則是19.1%。

圖為1月14日，特朗普在艾奧瓦州舉行選前集會。（Reuters）

根據研究機構Edison Research選前民調，特朗普的支持率非常高，且其中有64%的投票者在1月前已決定投票他。在支持者群體中，他贏得了73%從未上過大學的選民的支持，以及54%年齡在45歲及以上的選民。

更有意思的是：有63%的支持者表明，即使特朗普因企圖顛覆2020年總統大選中指控被定罪，仍會覺得他適合擔任總統。這意味着不論如何，特朗普都可在艾奧瓦州中勝出。

這些數字反映了特朗普對艾奧瓦州的策略，直到最後一個的週末他才舉辦了一場集會，他無需宣傳造勢就已獲得勝利。

德桑蒂斯愈見不濟

儘管德桑蒂斯取得了第二名，但這對他而言並非一個好成績。德桑蒂斯在選前走遍艾奧瓦州多個縣，希望能夠在墮胎、性取向等更堅定的保守立場，取得基督教保守派選民的支持。然而據選前調查顯示，在艾奧瓦州福音派選民中，特朗普的支持率（51%）幾乎是德桑提斯（29%）的兩倍以上。

圖為1月14日，德桑蒂斯在艾奧瓦州舉行選前集會，德桑蒂斯希望能在艾奧瓦州取得更好的成績，但事願與違。（Reuters）

根據Edison Research的調查，德桑提斯贏得了將墮胎視為最優先事項的選民支持，但這些選民只佔所有選民的12%。對於更關心移民、外交政策或經濟的福音派選民來說，特朗普成為他們的首選。

德桑提斯試圖模仿2016年參議員克魯茲（Ted Cruz）使用的策略，在艾奧瓦州擊敗特朗普。因此德桑提斯將大部分時間、精力和資源都投入到這個州，希望取得驚人成功，不求反勝特朗普但最少取得接近成績。這個失敗結果無可避免會嚴重打擊德桑提斯選情。

黑利從後居上

黑利比德桑蒂斯更早投入選戰，起初僅被視為陪跑，直到最近才成功突圍而出，成為德桑蒂斯的最大競爭者。黑利頗受今天溫和保守派及曾接受高等教育選民的歡迎，且與德桑蒂斯不同，黑利把她的目標放在新罕布什爾州上。

圖為1月14日，黑利在艾奧瓦州舉行選前集會。黑利在選前民調一度超越德桑蒂斯。（Reuters）

新罕布什爾州允許獨立選民參與初選，這為黑利提供了一個機會：民意調查顯示，黑利在該州有近30%的支持，排在有43％支持的特朗普之後。踏入2024年之後，有個別民調更顯示黑利與特朗普的民望相當接近；至於德桑提斯在該州僅有個位數的支持率。

這代表儘管在艾奧瓦州僅取得第三，黑利未有真正被打敗。而在15日的初選結束後，黑利的主要對手，排名第四的億萬富翁、前生技公司高層拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布退選，他的選票很可能會流向黑利，這將增加黑利未來的競爭力。