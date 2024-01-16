2024美國總統初選展開　特朗普艾奧瓦大勝意味什麼？

美國2024年大選由艾奧瓦州共和黨總統選舉黨團會議揭開戰幔，作為打響初選頭炮艾奧瓦州一直被視為風向標。選前民調已預計前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）極有機會在艾奧瓦先聲奪人，並以大比例獲勝。不出預期，特朗普以約五成得票篤定獲勝。



全國廣播公司（NBC）截至香港時間早上10時40分點票結果顯示，特朗普得票52%，穩操勝券。佛羅里達州州長德桑蒂斯得票20%（Ron DeSantis）, 前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）得票19%，兩人力爭第二名，會被視為最有力挑戰特朗普的參選人，對接下能否繼續競選有重大影響。

選前民調顯示，特朗普在艾州支持度為52%，大幅拋離其他共和黨總統參選人，前駐聯合國大使黑利及佛羅里達州州長德桑蒂斯分別為18%及15%；政治素人、生物科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）以6%的支持率位居第四。

特朗普以此等得票比例勝出，將創下艾奧瓦黨團會議以最大幅度獲勝的記錄。而實際上，艾奧瓦並非特朗普支持度最高的州份，他在全國平均支持度甚至更高，達60%。

而艾奧瓦州作為過去十年最激烈「右轉」的州份，保守派關注議題也成為共和黨初選最核心的議題，包括移民及墮胎，共和黨內尤其以保守的福音派基督教徒為選民基礎。特朗普承諾將「全面突襲搜查巨型難民營和大規模驅逐出境」作為移民政策，吸引逾半黨團會議參與者表示會投他一票。

在Civiqs和艾奧瓦州立大學10月6日至10日進行的一項民意調查中，艾奧瓦州多數（49%）的登記選民認為特朗普「犯下了嚴重的聯邦罪行」，但當中只包括12%的共和黨人。相反，60%的共和黨人認為「特朗普沒有做錯任何事」。

另一方面，共和黨選民對於候選人能否最終擊敗拜登的關切也顯著提高。76% 的人表示共和黨候選人能夠擊敗拜登總統極為重要，這一比例高於7月的 66%。民調顯示，65%的可能參與艾奧瓦州黨團會議的共和黨人表示，他們認為特朗普能夠擊敗拜登。

「由美國選民吃飯到購物的地方，政治分野已經加劇。」「中間派已在萎縮，黨派之爭已入侵人們現實生活的方方面面。」2020年民主黨總統參選人Amy Klobuchar競選通訊總監Tim Hogan說。

美國共和黨總統候選人黑利在艾奧瓦州初選力爭第二名。. (REUTERS)

本來作為傳統搖擺州（swing state）的艾奧瓦，亦越來越「不搖擺」，在過去十年是美國保守化最明顯的州份之一。大豆、玉米等農產品，乙醇燃料皆是當地的主要產業，政府的相關補貼及貿易政策在上屆2020年大選亦是關鍵議題。不過，如今當地共和黨選民似乎並未太關心這類本地議題，反而是聚焦候選人移民、外交政策。經濟問題雖然重要，但仍未及上述反映價值觀的議題。

另一方面，特朗普在其總統任期內似乎對其關鍵票源——福音教派基督徒算是兌現承諾，這在今屆艾奧瓦州初選亦發揮作用，保守基督徒支持者鞏固了特朗普大幅度領先優勢。儘管在2016年初選階段，福音派教徒票源是特朗普的弱項，但八年之後，共和黨已「特朗普化」，特朗普亦進一步鞏固了基督徒票。《艾奧瓦州得梅因紀事報》於周六晚公布的最新民調，特朗普獲該州計劃參加黨團會議的福音派基督徒達51%的支持，遠遠領先於德桑蒂斯的22%。

美國總統初選：2024年1月15日，美國艾奧瓦州西得梅因，一名男子坐在共和黨總統候選人、前美國駐聯合國大使黑利 (Nikki Haley) 的競選標誌前。（路透社）

德桑蒂斯本來以保守基督徒作主要拉攏對象，在其在佛州推行的政策（如《教育父母權利法》，禁止公立學校對3年級以下學童討論有關性與性別的議題）已可見一斑，但他在艾奧瓦州福音派的支持度遠不及特朗普。德桑蒂斯已在這個州份的競選活動中投入了大量時間和金錢，甚至已獲得多位州內福音派領袖支持，但如果最終連第二名也守不住，恐怕不久就會退選。

綜合以上多個原因，共和黨參議員預計特朗普將以大幅優勢贏得艾奧瓦預選，這將為他接下來的新罕布什爾州初選及贏得黨內總統候選人提名提供充足動力。新罕布什爾州初選同樣具預測性，過往在新罕布夏州獲得第一名的共和黨七位候選人中，有五位（列根、老布殊、麥凱恩、羅姆尼和特朗普）最終獲得了提名。如果黑利或德桑蒂斯在此州選情仍未趕上，或至少貼近特朗普，相信這場初選也會很快「結束」。