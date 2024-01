美國大選首場初選將登場　特朗普籲支持者冒嚴寒投票：去世也值得

美國共和黨1月15日晚上(香港時間16日早上)會在艾奧瓦州(Iowa)舉行「黨團會議」(Caucus),意味美國大選首場初選即將登場。美國前總統特朗普(Donald Trump)在黨內民調遙遙領先,並在14日舉行最後拉票,他呼籲支持者冒嚴寒投票,更開玩笑指「你不能坐在家裏…… 即使你投票然後去世,也是值得的」。



美國NBC News、Des Moines Register及Mediacom共同在1月13日發表黨團會議前最後一份民意調查,顯示特朗普以接近30個百分點遙遙領先其他對手。第二名是前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley),有20%的支持;第三名是16%支持率的佛州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)。

圖為1月11日,美國艾奧瓦州特朗普的造勢晚會。桌子上放滿支持特朗普的標語。(Reuters)

英國廣播公司(BBC)報道,特朗普的對手都加緊落力拉票,正在尋求將自己成為這位前總統的「主要替代者」。

艾奧瓦州正面臨暴風雪,寒冷天氣令候選人之前有多場競選活動要取消,特朗普14日在最後拉票時,呼籲支持者無懼嚴寒投票,他笑稱支持者不能坐在家裏,「就算你病得像隻狗,你也會說:上帝,我一定做得到。」(If you're sick as a dog, you say: 'God I gotta make it.')

他又開玩笑指「即使你投票然後去世,也是值得的」(Even if you vote and then pass away, it's worth it)。