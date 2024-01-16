中國就菲律賓祝賀賴清德召見菲駐華大使　菲總統府重申一中政策

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）1月15日祝賀台灣民進黨賴清德勝出大選。中國外交部長助理農融16日上午就此召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉。菲律賓總統府16日重申其一中政策不變。



農融敦促菲方給中方一個負責任的交代。

中國外交部發言人毛寧16日表示，小馬可斯的有關言論嚴重違反一個中國原則和《中菲建交公報》，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。

她說台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢。

她強調，中方正告菲方不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和《中菲建交公報》，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

她稱中方建議小馬可斯多讀讀書，正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。