達沃斯論壇李強稱缺信任會加劇全球風險　美媒：中方陣容令美擔憂

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。中國國務院總理李強率領10名部長級高官出席。美媒15日稱，中方的龐大陣容令美國擔憂。李強16日稱，缺乏信任正加劇全球增長和發展的風險。



李強表示，世界已進入動盪變革新時期，各國應珍惜開放共享，應珍惜和平穩定，歷經多年的變遷，各國更應珍惜溝通與交流。他指各國在制定宏觀經濟政策時，加強對話合作至關重要，而各國須摒棄偏見，齊心協力減少信任赤字。

他指工業和供應鏈就像人體的循環系統，保持全球供應鏈穩定和順暢是重要的。

他談及人工智能（AI）時，指須包容造福所有人，不僅服務一小撮人。

中國國務院總理李強2024年1月14日抵達瑞士蘇黎世，準備赴達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）15日引述一份日期為12日的美國務院文件稱，美國官員討論中方出席達沃斯論壇的代表團時指，中方有10名部長級高官出席，而且李強會與瑞士領導人會面。報道引述美國駐瑞士大使斯科特．米勒（Scott Miller）指，中方的情況為「準國事訪問」。

報道指，美方對中方代表團的龐大陣容以及意圖感到很擔憂，因此他們正嘗試安排美國務卿布林肯（Antony Blinken）與瑞士官員會面。