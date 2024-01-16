達沃斯論壇｜李強特別致辭談推動全球復甦　提出「五點建議」

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。中國國務院總理李強16日發表特別致辭。



當地時間1月16日上午，他達沃斯國際會議中心出席世界經濟論壇2024年年會並發表特別致辭。致辭後，他就人工智能全球治理、多邊體係等問題回答世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Schwab）的提問。

李強發表特別致辭時表示，本次年會以「重建信任」為主題，非常契合人們的關切。信任建立在人們對人類美好未來的憧憬並願意為之共同努力的基礎之上。正如中國國家主席習近平指出，世界進入新的動盪變革期，但人類發展進步的大方向不會改變，世界歷史曲折前進的大邏輯不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。各方應當放下成見、彌合分歧，以誠相待、相向而行，團結一心共同破解信任赤字。

他就重建信任、加強合作、推動世界經濟復甦提出五點建議：一是加強宏觀經濟政策協調，堅定維護多邊貿易體制，更好匯聚世界經濟增長合力。二是加強國際產業分工協作，堅定不移推進貿易和投資自由化便利化，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。三是加強國際科技交流合作，攜手打造開放、公正、非歧視的科技發展環境，打破制約創新要素流動的壁壘。四是加強綠色發展合作，破除各種綠色壁壘，共同推進綠色轉型，堅持共同但有區別的責任原則，積極應對全球氣候變化。五是加強南北合作、南南合作，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，彌合發展鴻溝，着力建設普惠包容的世界經濟。

中國國務院總理李強2024年1月訪問瑞士，與瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）會面（X@André Simonazzi）

李強強調，中國是重信守諾的國家，始終以最大的誠意，付出最大的努力，以實實在在的成果，向世人證明中國是最值得信任的！中國近年一直是全球發展的重要引擎，正以高質量發展全面推進中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力。中國具有超大規模市場並處於需求快速釋放階段，在新型城鎮化、綠色轉型等方面將形成規模龐大的發展增量，將為世界貿易、投資增長提供更寬廣天地。不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會愈開愈大。選擇中國市場不是風險，而是機遇。中方敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，將穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資准入負面清單，保障外商投資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

2024年1月14日，中國總理李強抵達瑞士蘇黎世，開始對瑞士進行正式訪問，瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）迎接。（Reuters）

李強致辭後就人工智能全球治理、多邊體系等問題回答施瓦布的提問，強調要堅持以人為本、普惠包容，以「善治」促「善智」，引導人工智能朝着有利於人類文明進步的方向發展；真正的多邊主義，應基於以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，中國自己不搞「毀約退群」，也不要求其他國家「選邊站隊」，始終是維護多邊主義的堅定力量。

瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）、新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、比利時國王菲利普（King Philippe）、盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）、加納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）、盧森堡首相弗里登（Pierre Frieden）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）、世界知識產權組織總幹事鄧鴻森（Daren Tang）以及來自各國的政要、工商、學術、媒體等各界代表約1500人出席上述活動。