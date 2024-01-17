特朗普新一宗誹謗案紐約開審　自稱被強姦女作家求償千萬美元

美國前總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州（Iowa）的共和黨總統提名預選大勝後，1月16日就新一宗民事誹謗案於紐約出院。入稟的雜誌專欄女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）求償至少1,000萬美元，是去年同類案判決金額的兩倍。



現年77歲的特朗普被指1996年在紐約一家百貨公司的試身室內，強姦現年80歲的卡羅爾。卡羅爾之前根據紐約州的《成人倖存者法案》（Adult Survivors Act）控告特朗普強姦，特朗普去年5月獲陪審團裁定曾經性侵，言論也構成誹謗，需要賠償500萬元。

至於16日開審的案件，是卡羅爾提出的另一宗誹謗案，針對特朗普於2019年總統任內，否認曾強姦卡羅爾，並指對方「不是我喜歡的類型」。

法官卡普蘭（Lewis Kaplan）已表明，由於去年已有同類案裁決，陪審團此次毋須考慮有否強姦或誹謗，只需考慮特朗普的新一宗賠償金額。

特朗普自抵達法庭起，就透過社交平台發出至少兩打帖子，重申此案「純屬虛構」。他除再次對卡羅爾的可信度表示懷疑，又指出她的部份法律費用由民主黨金主透過非營利組織支付。

特朗普已表示，這次想就此案出庭作證，法官已批准他下星期一出庭作供。