美國大選｜艾奧瓦「黑馬」黑利只排第三　特朗普跑出還有懸念嗎？

艾奧瓦州（Iowa）的首場共和黨總統初選在當地時間1月15日下午7時展開，以選民在選舉會場中互相遊說、聽候選人代表演說拉攏過後才投下暗票的「黨團會議」方式進行。

投票未完 先有結果

勝利者，未選先知，必然是得到超過五成該州黨內民意支持的特朗普（Donald Trump）。

人們目光主要聚焦在佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前南卡羅萊納州州長兼前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）誰能排名第二，以至他們的得票與特朗普差距有多大。

令人啼笑皆非的是，預判美國選舉結束的權威媒體美聯社（AP），在1700多個艾奧瓦選舉會場召開黨團會議後的31分鐘，就宣布特朗普勝選。在不少會場中，連候選人在場拉票的代表還沒有發表演講，選民們還沒有投票。有德桑蒂斯的代表就批評媒體太早公布選舉結果的論斷。

1月15日，黑利在艾奧瓦州出席選舉活動。（Reuters）

不過，這場選舉的結果是值得德桑蒂斯高興一下的：最終，他以超過兩個百分點的差距，擊敗了近來聲勢大盛、得到共和黨金主們支持的黑利，以21％左右的得票排在特朗普之後。

德桑蒂斯的窮途末路？

這一份高興，大概就只有那麼「一下」。自去年參選以來，德桑蒂斯幾乎所有籌碼都賭在艾奧瓦一州之中。他自己親身走遍該州99個縣，希望能夠以其在墮胎、性別/性取向教育、反ESG投資等堅定的保守派政治立場，去爭取艾奧瓦福音派基督徒和保守選民的支持，從而在這個初選首場達至「一鳴驚人」的結果（即反勝特朗普，又或者和特朗普的得票距離異常接近）。

但事與願違，德桑蒂斯的得票大大落後特朗普30個百分點，勝得了「老二」之位，卻沒有一嗚驚人之效。德桑蒂斯的選舉團隊早已表明其選戰會長期打下去，但其「孤注一擲」未能跑出卻注定了，過去大半年全國民望有減無增的德桑蒂斯大概只能重返佛州老家繼續當州長，計劃一下未來競選國會參議員之類的其他「上位」可能。

自去年5月參選以來，德桑蒂斯幾乎所有籌碼都賭在艾奧瓦一州之中，親身走遍該州99個縣。（Reuters）

黑利還有一次機會

同樣對選舉結果失望的，當然還是黑利。黑利比德桑蒂斯更早投入選戰，起初被視為「陪跑」，又或者是爭取成為特朗普副手的「毛遂自薦」，後來在多場（特朗昔拒絕參加的）共和黨初選辯論中突圍而出，最終在去年年底「遲來的」成為了可與德桑蒂斯一較高下的候選人，甚至是共和黨「永不接受特朗普」（Never Trumpers）一派金主的共識人選。

相較德桑蒂斯的「孤注一擲」，黑利則是分散投資在艾奧瓦州和1月23日將舉行初選的新罕布什爾州（New Hampshire）上。

在去年11月底保守派金主科赫（Charles Koch）的政治網絡「Americans for Prosperity」（「AfP」）宣布支持黑利之前，黑利在艾奧瓦州幾乎沒有任何在地政治組織。在過去一個多月，有了AfP的支持，黑利在艾奧瓦州才得到了地方組織幫助動員和拉票。雖然最終未能擊敗德桑蒂斯，但黑利也算得上是展現出自己還有競爭力。

其競爭力能否對特朗普構成威脅，就要看新罕布什爾州的選情。

在艾奧瓦州，總統初選候選人通常會親自直面選民拉票，閒話家常，展現親民，但特朗普卻背離這種政治傳統，以大型集會為主。其勝選可能會改變該州的政治文化。（Reuters）

新罕布什爾州如何有利黑利？

與艾奧瓦不同，大搞保守派文化議題的德桑蒂斯在新罕布什爾州的支持度不足5％ ，黑利在綜合民調中則有三成黨內民意支持，排在有43％支持的特朗普之後。踏入2024年之後，有個別民調更顯示黑利與特朗普的民望差距收窄至個位數。

1月10日，原本在新罕布什爾州有近10％黨內支持度的另一候選人克里斯蒂（Chris Christie）退選後，人們也認為其旗幟鮮明的「反特朗普」選票會大幅流向黑利，（按：目前尚未有相關民調），因此黑利還有機會在新罕布什爾州反勝特朗普。

當然，如果黑利能在艾奧瓦先行擊敗德桑蒂斯，其進入新罕布什爾的聲勢將會更盛，但艾奧瓦與新罕布什爾的政治文化不同，前者的投票結果對後者並無太大啟示作用。

分析認為，特朗普若然出線，最能幫助他擊敗拜登的副手人選也是黑利，但特朗普未必願意作出這個策略性的選擇。（Reuters）

而新罕布什爾本年還有一個對黑利有利的形勢。由於該州民主黨本年不再接受新罕布什爾為初選第二州，該州的民主黨初選結果將不計算在黨代表人數分配之中，連拜登（Joe Biden）本人也沒有正式參加該州初選。因此，部份新罕布什爾州選民有被民主黨遺棄之感，因而轉投對家共和黨，這些人當然不能接受特朗普，於是選票將會流入黑利這個明顯選項之上。

同時，由於新罕布什爾州的獨立選民可以到票站才即時選擇政黨投票，這些中間派選民的參與也有助推高黑利的得票。

如果此刻在艾奧瓦州落後特朗普和德桑蒂斯的黑利未能在新罕布什爾「一嗚驚人」的話，特朗普就真的是「贏定了」。

黑利隨後的突破點在於她曾擔任州長的南卡羅萊納州（2月24日），但特朗普在該州民望遙遙領先黑利30個百分點。黑利的唯一希望就在於憑艾奧瓦或者新罕布什爾的聲勢，擊破特朗普「必勝」的神話，將部份因為預期特朗普必勝才「自動」支持特朗普的共和黨選民拉回來，而在南卡羅萊納州創造奇蹟。

不過，若然黑利在艾瓦奧、新罕布什爾都失敗，奇蹟當然無從談起。

1月10日，處於寒冬之中的艾奧瓦。（Reuters）

其實，在南卡羅萊納州之前，還有在內華達州（Nevada）舉行的初選。不過，該州共和黨不滿初選容許郵寄選票，決定另外舉行像艾奧瓦州一般必需選民親自參加的「黨團會議」，不理會初選投票結果。於是內華達本年將出現初選投票（2月6日）加黨團會議（2月8日）的雙重投票奇怪現象。

由於黑利參選之初資源貧乏，連參加共和黨團會議的5.5萬美元參選費也不願浪費，於是黑利就變成唯一一個不會出現在黨團會議選舉名單上的主要候選人，錯失了一個可以再試挑戰特朗普的機會。

在艾奧瓦州的黨團會議之後，特朗普出線勢頭並未有被減弱；德桑蒂斯看似擊敗了黑利，但其「孤注一擲」已決定了他實際上已經走投無路；黑利雖然只排名第三，但與德桑蒂斯差距不大，還有在新罕布什爾州從後趕上的機會。

如果到了1月23日，黑利在新罕布什爾未能突破，還可能阻礙特朗普的就只有他潛在的健康事故，又或者正在美國最高法院審理的憲法「叛亂條款」參選資格問題，而不是任何他的黨內對手。