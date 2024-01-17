意大利威尼斯4月起試行入城收費　一日遊門票網上開售

意大利威尼斯4月開始試行入城收費計劃，嘗試控制到當地的遊客數目，當局在1月16日正式發售門票。



路透社報道，威尼斯的入城收費制度會在4月25日開始連續十天，以及直至7月中之前的每週末實施。

遊客屆時需要到官方網站（https://cda.ve.it/en/）支付5歐元（約43港元）的入城費，再獲得二維碼後前往當地，而一日遊的有效時間為當地時間早上8時至下午4時。假如遊客被發現沒有支付入城費，將面臨50至300歐元不等的罰款。

至於14歲以下的遊客和已預約當地酒店的人士亦需預先登記取得二維碼，但無需支付入城費。另外當地居民、住戶、學生、工人及屋主，以及前往「玻璃島」穆拉諾（Murano）等較小島嶼的人士則獲豁免。

威尼斯長年受到大量遊客湧入及水浸問題困擾，聯合國教科文組織（UNESCO）去年批評意大利政府沒有採取足夠措施保護當地，一度威脅將威尼斯列入瀕危世界遺產名單，不過羅馬方面承諾引入防洪系統及入城費後，威尼斯就避過「上榜」厄運。

威尼斯當局稱會分析入城費的成效，因此目前未有限制到當地遊客人數的計劃。

威尼斯狂歡節（Carnevale di Venezia）是威尼斯年度盛事。（點擊了解更多）