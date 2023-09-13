自由行注意︱威尼斯2024年春季起向不過夜遊客徵收5歐元

意大利旅遊勝地威尼斯（Venice）市議會9月12日通過法案，自2024年春季起在特定日子對不過夜旅客徵收5歐元（約42港元），以控制過於龐大的遊客人數。



《紐約時報》12日引述威尼斯市議員祖因（Michele Zuin）稱，計劃尚在試行階段，會在當地旅遊旺季的30天內徵收費用，但未公布確切日期。他又指，遊客繳費並非購買「門票」，而是屬於捐款性質。

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措施推行後，進入威尼斯的旅客須在網上平台取得識別用的二維碼，不過夜者必須付款。警方及授權人員會隨機抽檢，未遵從者可被罰款50至300歐元（約420至2,523港元）。

停留多於1日的旅客毋須付費，當地居民、14歲以下兒童及學生等特定人士可獲豁免。

威尼斯官員稱，2023年初至今到訪當地的旅客已達500萬人次。

聯合國教科文組織（UNESCO）7月警告，因遊客過多及氣候變化等一系列問題，威尼斯面臨「不可逆轉」的損害，建議列入瀕危世界遺產名單，本週會作最終決定。

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