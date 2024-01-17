加拿大指逾百間中俄伊朗機構威脅國安　中方提嚴正交涉

撰文：歐敬洛
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加拿大政府1月16日點名逾100間中俄和伊朗的海外研究機構，指它們與軍方及安全機構有聯繫，可能對加拿大國家安全和敏感研究構成威脅。

被點名的百多間海外機構中，有85間來自中國，包括中國國防科技大學和多間解放軍學院等。另外有12間研究機構來自伊朗，6間來自俄羅斯。當局同時公布敏感研究範疇名單，包括先進武器、人工智能、大數據等11個範疇。

加拿大政府2023年2月宣布，如果參與關鍵領域的研究隸屬機構，被視爲對加拿大安全構成風險，將不會獲得聯邦政府的資助。工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）指出，加拿大的開放性可能令研究工作成為外國勢力的目標，增加研究和開發工作被盜用和損害國家安全的潛在風險，因此需要採取行動。

中國駐加拿大使館同日回應，批評加方以「莫須有」的國家安全風險為借口，將正常科技交流合作政治化，破壞中加兩國科技界的開放、信任與合作，中方強烈不滿和堅決反對，已對加方提出嚴正交涉。中方敦促加方立即糾正錯誤做法，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止濫用清單等工具，遏制打壓中國學術機構，為構建開放自由的國際科技合作生態營造良好環境。

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